Pan American Energy schließt Feldprogramm auf dem Projekt Tharsis ab

28. Oktober 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten Feldprogramms 2025 auf dem Projekt Tharsis in der Nähe des Squalus Lake in den kanadischen Northwest Territories bekannt zu geben. Mit dem Ende September absolvierten Programm kommt man der Erarbeitung eines umfassenden Geo- und Strukturmodells des Alkalikomplexes Squalus Lake, einer proterozoischen Intrusion mit Potenzial für die Auffindung einer Seltenerdmetall- (REE) und Niobmineralisierung, einen Schritt näher.

Die neuntägige Feldkampagne umfasste die Mobilisierung eines sechsköpfigen Teams, das zur Kartierung und Charakterisierung von Ausbissen am Nordende des Squalus Lake eingesetzt wurde. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf Gebieten in der Nähe bekannter REE-Nb-Vorkommen und des magmatischen Kerns des Komplexes. Das Team beschrieb die Lithologien, erfasste Messwerte der magnetischen Suszeptibilität, entnahm repräsentative Gesteinsproben und nahm Fotos auf.

Die lithologische Charakterisierung offenbarte einen deutlichen Kontrast zwischen magnetischen und nicht-magnetischen Gesteinseinheiten. Die Karbonatit- und felsischen Phasen wiesen durchgängig geringe magnetische Signaturen auf, während die verstärkt mafischen Einheiten höhere Messwerte lieferten. Man besichtigte zwei wichtige Ausbisse und analysierte diese im Detail (Abbildung 1). Ausbiss A, unweit des Kerns mit geringer Magnetfeldstärke, enthielt grobkörnigen Biotit, Feldspat und mafische Minerale, ergab jedoch eine niedrige magnetische Suszeptibilität von im Schnitt 0,46 x 10-6 SI. Ausbiss B, der entlang des Rings mit hoher Magnetfeldstärke rund um den Kern liegt, bestand aus grobkörnigem Magnetit-Syenit mit Hornblende und Biotit und lieferte durchschnittlich 55 x 10-6 SI. Diese Ergebnisse untermauern die Auslegung, dass das zentrale magnetische Tief wahrscheinlich mit einer Karbonatitphase mit hohem Potenzial für Seltenerdmetallvorkommen übereinstimmt, während der umliegende magnetische Ring weniger höffiges Material aus mafischem Syenit darstellen dürfte.