Rambus - Aktie gerät unter Druck -8,53 % - 28.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Rambus Aktie. Mit einer Performance von -8,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Rambus ist ein innovativer Akteur in der Halbleiterindustrie, der sich auf Speicher- und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Mit seinen patentierten Technologien bietet das Unternehmen Produkte, die die Leistung und Effizienz von Chips steigern. Hauptkonkurrenten sind Micron, Samsung und SK Hynix. Rambus' Alleinstellungsmerkmal liegt in der Integration von Speicher- und Sicherheitslösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rambus in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +43,29 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rambus Aktie damit um -7,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rambus auf +51,75 %.

Rambus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,00 % 1 Monat -11,21 % 3 Monate +43,29 % 1 Jahr +91,52 %

Informationen zur Rambus Aktie

Es gibt 108 Mio. Rambus Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,77 Mrd. wert.

Die Aktie des Speicherspezialisten Rambus hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt, doch der Höhenflug dürfte nach den am Montagabend vorgelegten Quartalszahlen erstmal vorüber sein.

Rambus Aktie jetzt kaufen?

