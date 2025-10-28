Goldpreis zeigt Schwächen – Bodenbildung oder neuer Abwärtsdrift?

Vor wenigen Tagen notierte Gold noch über 4.200 USD je Unze, ein historischer Höchststand, angetrieben von globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, massiven Zentralbankkäufen sowie der Erwartung zukünftiger Zinssenkungen durch die Federal Reserve. Die jüngste Korrektur wird von mehreren Faktoren beeinflusst:

Der Goldpreis hat zuletzt eine bedeutende Marke unterschritten. Spot-Gold fiel am Montag unter 4.000 USD pro Feinunze, nachdem Fortschritte in den US-China-Handelsgesprächen die sichere Nachfrage nach dem Edelmetall dämpften. Damit ist der beeindruckende Lauf des Jahres zwar nicht beendet, doch er zeigt erstmals deutliche Schwäche.

• Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelskonflikt

• Ein stärkerer US-Dollar und steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen

• Technische Gewinnmitnahmen nach dem starken Jahresverlauf

Charttechnisch betrachtet bewegt sich Gold nun in einer entscheidenden Zone: Unterstützungen werden im Bereich von rund 3.975 bis 3.920 USD je Unze gesehen.

Warum Gold überhaupt so stark war

Der starke Goldpreis in diesem Jahr lässt sich auf eine Mischung aus geldpolitischen und geopolitischen Entwicklungen zurückführen:

• Zentralbanken diversifizieren weiter weg vom US-Dollar

• Anhaltende Inflationssorgen und hohe Staatsverschuldung

• Gold bleibt Absicherung gegen Finanz- und Währungsrisiken

• Erwartete Lockerung der Geldpolitik in den USA

Die Kombination aus Risikoaversion und Liquiditätsflut schuf ein ideales Umfeld für das Edelmetall.

Ausblick: Was passiert jetzt?

Die entscheidende Frage lautet: Stabilisiert sich Gold auf dem hohen Niveau oder droht eine ausgedehnte Korrektur?

Bullisches Szenario:

Sollten geopolitische Spannungen wieder zunehmen, der Dollar schwächeln oder die Fed schneller als erwartet auf Zinssenkungen umschwenken, könnte Gold erneut Schwung aufnehmen. Analysten halten mittelfristig sogar Kurse von 5.000 USD je Unze für möglich.

Bearishes Szenario:

Bleiben die Finanzmärkte stabil und lösen sich wesentliche Risiken vorerst auf, könnte Gold weiter unter Druck geraten. Im Fokus der Bären stehen dabei die Unterstützungszonen um 3.900 bis 3.800 USD.

Fazit für Anleger

Der enorme Preisanstieg des Jahres ist nicht zwangsläufig vorbei. Allerdings hat sich die Marktmechanik verändert: Anstatt eines stetigen Anstiegs sollten Anleger nun eher mit erhöhter Volatilität rechnen. Wer Gold im Portfolio hält, sollte Timing und Risikomanagement wieder stärker in den Vordergrund stellen.