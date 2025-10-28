NextGen unterzeichnet Absichtserklärung mit Resi Labs zur Skalierung des KI-Immobilien-Subnetzes auf Bittensor

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 28. Oktober 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung („LOI“) mit RESI Inc. („Resi“), dem Betreiber von Bittensor Subnet 46, unterzeichnet hat, um die Gründung eines potenziellen Joint Ventures („JV“) zur Weiterentwicklung und Skalierung der KI-basierten Immobilieninformationsplattform von Resi zu prüfen.

Resi generiert Einnahmen durch die Bereitstellung von KI-gestützten Immobiliendaten und -analysen für Teilnehmer am Immobilienmarkt. Nach Abschluss der geplanten JV soll sich Resi auf die Technologieentwicklung und Infrastruktur konzentrieren, während NextGen Ressourcen für den Unternehmensvertrieb, das Marketing und die Markteinführung bereitstellen wird.

Übersicht über die Transaktion

Gemäß den Bedingungen der unverbindlichen Absichtserklärung beabsichtigen NextGen und Resi, eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln, die voraussichtlich die folgenden Elemente enthalten wird:



NextGen beabsichtigt, 200.000 US-Dollar in Resi zu investieren, und zwar im Rahmen einer einfachen Vereinbarung über zukünftige Beteiligungen mit einer Bewertungsgrenze von 20 Millionen US-Dollar. Der Erlös aus dieser Investition soll zu 75 % dem Betriebskapital des Joint Ventures und zu 25 % den Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten von NextGen zur Unterstützung des Joint Ventures zufließen.

NextGen plant den Kauf von Resi-Alpha-Token (dem subnet-spezifischen Token von Subnet 46) im Wert von 100.000 US-Dollar. Diese Token unterliegen einer sechsmonatigen Sperrfrist.

Die Parteien beabsichtigen, eine neue Gesellschaft in British Columbia zu gründen, die zu gleichen Teilen NextGen und Resi gehört und die Kommerzialisierung, Unternehmensverträge, Integrationen und Umsatzbeteiligungsvereinbarungen verwaltet.

NextGen wird einen Beobachterplatz ohne Stimmrecht im Vorstand erhalten, vierteljährliche Berichte erhalten und an wöchentlichen Koordinierungssitzungen mit dem Joint-Venture-Team teilnehmen.