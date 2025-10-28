BERNSTEIN RESEARCH stuft APPLE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 230,6EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.



