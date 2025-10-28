    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neustart Bau: Wo stehen wir?

    Berlin (ots) - Deutschlands Wirtschaft steht unter Druck: Seit 2023 stagniert
    das Wachstum, Investitionen bleiben aus, während der Staat historische Schulden
    aufnimmt. Das neue Sondervermögen von 500 Milliarden Euro bietet die Chance auf
    einen Aufbruch - vorausgesetzt, die Politik geht mit mutigen Reformen voran.

    Fest steht: Ohne den Mittelstand wird kein Neustart gelingen. Keine der großen
    Aufgaben - Wachstum, Integration, Bildung und Infrastruktur - lässt sich ohne
    ihn bewältigen. Kleine und mittlere Betriebe sind das Rückgrat der deutschen
    Wirtschaft. Sie sichern zwei Drittel aller Ausbildungsverträge, beschäftigen
    achtzig Prozent der in den Arbeitsmarkt integrierten Geflüchteten und stehen für
    regionale Wertschöpfung, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

    Wie gelingt es, den Motor Mittelstand wieder in Schwung zu bringen? Welche
    Impulse sind notwendig, um Investitionen und Wachstum zu ermöglichen? Was
    braucht es, dass wieder mehr Wohnungen entstehen? Und wie schaffen wir es, dass
    der "Neustart Bau" zum Neustart für das ganze Land wird?

    Diese und weitere Fragen werden am Baugewerbetag 2025 im Mittelpunkt stehen. Wir
    erwarten unter anderem:

    - Bundeskanzler Friedrich Merz
    - Bundesbauministerin Verena Hubertz
    - Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium
    - Michael Bröcker, Chefredakteur von Table Media
    - Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    - Moderation: Eva-Maria Lemke

    Deutscher Baugewerbetag

    5. November 2025, 14-17 Uhr

    Maritim proArte Hotel Berlin

    Dorotheenstraße 65, 10117 Berlin

    Aufgrund der Sicherheitsvorgaben bitten wir darum, sich bis zum 31. Oktober, 12
    Uhr, unter folgendem Link zu registrieren: https://eveeno.com/163732214

    Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:

    Pressesprecherin Iris Rabe

    Zentralverband Deutsches Baugewerbe

    Kronenstraße 55-58

    10117 Berlin

    030 20314-409, mailto:presse@zdb.de

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6146703
    OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe




