Neustart Bau: Wo stehen wir?

Berlin (ots) - Deutschlands Wirtschaft steht unter Druck: Seit 2023 stagniert

das Wachstum, Investitionen bleiben aus, während der Staat historische Schulden

aufnimmt. Das neue Sondervermögen von 500 Milliarden Euro bietet die Chance auf

einen Aufbruch - vorausgesetzt, die Politik geht mit mutigen Reformen voran.



Fest steht: Ohne den Mittelstand wird kein Neustart gelingen. Keine der großen

Aufgaben - Wachstum, Integration, Bildung und Infrastruktur - lässt sich ohne

ihn bewältigen. Kleine und mittlere Betriebe sind das Rückgrat der deutschen

Wirtschaft. Sie sichern zwei Drittel aller Ausbildungsverträge, beschäftigen

achtzig Prozent der in den Arbeitsmarkt integrierten Geflüchteten und stehen für

regionale Wertschöpfung, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt.





Wie gelingt es, den Motor Mittelstand wieder in Schwung zu bringen? Welche

Impulse sind notwendig, um Investitionen und Wachstum zu ermöglichen? Was

braucht es, dass wieder mehr Wohnungen entstehen? Und wie schaffen wir es, dass

der "Neustart Bau" zum Neustart für das ganze Land wird?



Diese und weitere Fragen werden am Baugewerbetag 2025 im Mittelpunkt stehen. Wir

erwarten unter anderem:



- Bundeskanzler Friedrich Merz

- Bundesbauministerin Verena Hubertz

- Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium

- Michael Bröcker, Chefredakteur von Table Media

- Wolfgang Schubert-Raab, Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe

- Moderation: Eva-Maria Lemke



Deutscher Baugewerbetag



5. November 2025, 14-17 Uhr



Maritim proArte Hotel Berlin



Dorotheenstraße 65, 10117 Berlin



Aufgrund der Sicherheitsvorgaben bitten wir darum, sich bis zum 31. Oktober, 12

Uhr, unter folgendem Link zu registrieren: https://eveeno.com/163732214



Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne:



Pressesprecherin Iris Rabe



Zentralverband Deutsches Baugewerbe



Kronenstraße 55-58



10117 Berlin



030 20314-409, mailto:presse@zdb.de



