JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck zog am Dienstag ein positives erstes Fazit nach dem Quartalsbericht. Die Aktien des Logistikers sollten nach überraschend starken Ergebnissen besser laufen als der Gesamtmarkt./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,53 % und einem Kurs von 85,70EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



