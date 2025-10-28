    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProCredit Holding & Co.KGaA AktievorwärtsNachrichten zu ProCredit Holding & Co.KGaA
    Procredit kappt Renditeziel wegen Kreditausfällen - Aktie sackt ab

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle durchkreuzen das Renditeziel der Procredit Holding . Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. So falle die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle voraussichtlich höher aus als bisher gedacht. Zudem werde das Unternehmen entgegen bisheriger Annahmen keine Risikovorsorge aus früheren Zeiten auflösen können. Die Procredit-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag 5,6 Prozent an Wert./stw/stk

     

