Procredit kappt Renditeziel wegen Kreditausfällen - Aktie sackt ab
- Drohende Kreditausfälle senken Renditeziel auf 7-8%.
- Höhere Risikovorsorge als erwartet belastet Ergebnisse.
- Procredit-Aktie fiel um 5,6% nach Bekanntgabe.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Drohende Kreditausfälle durchkreuzen das Renditeziel der Procredit Holding . Die Eigenkapitalrendite dürfte im laufenden Jahr statt rund 10 Prozent lediglich 7 bis 8 Prozent erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Frankfurt mit. So falle die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle voraussichtlich höher aus als bisher gedacht. Zudem werde das Unternehmen entgegen bisheriger Annahmen keine Risikovorsorge aus früheren Zeiten auflösen können. Die Procredit-Aktie verlor nach den Neuigkeiten vom Mittag 5,6 Prozent an Wert./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie
Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,29 % und einem Kurs von 8,40 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um -0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,31 %.
Die Marktkapitalisierung von ProCredit Holding & Co.KGaA bezifferte sich zuletzt auf 494,75 Mio..
ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5900 %.
Wenn es einen ernsthaften Krieg zwischen der NATO und Russland gäbe, kannst Du Dir um ALLE Aktien - und Anleihen - Deines Depots Sorgen machen.
lol, es scheint gerade in Mode zu kommen, einfach mal irgendwie Kritik an Unternehmen aus dem Ärmel zu schütteln.
1. Hat hier eine ethisch-moralische Frage für mich gar keine Rolle gespielt
2. Ist es prinzipell völlig okay, hohe Zinsen für schlechte Bonitäten aufzurufen
Meine Kritik war anders, nicht moralisch:
Multitude arbeitete offenbar teils ziemlich shady (Punkte s.u.), wodurch sich aus meiner Sicht besondere Rechts- und Reputationsrisiken ergeben können. Diese Risiken sind mir zu hoch. Darum geht es mir, nicht um moralische Standards. Procredit dagegen kenne ich als sehr seriöse Bank (siehe ebenfalls unten). Weiteres zu Multitude dann gerne per PN, hier geht es um Procredit.