Strategische Partnerschaft von valantic und Almato
valantic integriert KI-gestützte semantische Datenplattform Bardioc in sein Portfolio (FOTO)
München / Stuttgart (ots) - Die Digitalberatung https://www.valantic.com/de/ und
Almato (https://www.almato.com/de/) , der europäische Spezialist für
KI-gestützte semantische Datenplattformen, starten eine strategische
Partnerschaft zur Förderung von intelligenter Datenvernetzung und
KI-Innovationen. Im Mittelpunkt steht die semantische Datenplattform Bardioc,
welche als leistungsfähige Grundlage für KI-Anwendungen und datengetriebene
Unternehmensintelligenz dient, während sie die digitale Souveränität von
Organisationen stärkt. valantic nimmt Bardioc als Vertriebs- und
Implementierungspartner in sein Technologieportfolio auf und unterstützt Kunden
bei der strategischen Planung, Implementierung und dem Betrieb.
Die Zusammenarbeit zwischen valantic und Almato markiert einen bedeutenden
Schritt für die Weiterentwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle und
KI-gestützter Innovationen. valantic erweitert mit Bardioc seinen
Technologie-Stack für Data- und KI-Lösungen und adressiert die wachsende
Nachfrage nach Lösungen, welche digitale Souveränität und technologische
Unabhängigkeit fördern. Die semantische Datenplattform von Almato, entwickelt in
Deutschland, ermöglicht Unternehmen, ihre Daten sicher und nachvollziehbar zu
nutzen. Almato profitiert vom tiefen technologischen Know-how und der
umfassenden Branchenexpertise, mit der valantic Unternehmen strategisch und
operativ bei der digitalen Transformation unterstützt.
Ein Meilenstein für datengetriebene Unternehmensintelligenz
Die Partnerschaft von valantic und Almato eröffnet Unternehmen neue
Möglichkeiten, datengetriebene Prozesse zu optimieren und innovative
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sie kombiniert Almatos Expertise in semantischer
Datenverarbeitung mit der Fähigkeit von valantic, ganzheitliche
Digitalisierungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Insbesondere stark
regulierte Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen oder öffentliche
Verwaltungen können von skalierbaren KI-Lösungen profitieren, die sowohl
flexibel als auch nach europäischen Standards sicher sind. Die Partnerschaft
schafft eine Grundlage für Unternehmen, um Daten nicht nur effizient zu
verwalten, sondern auch strategisch für Wettbewerbsvorteile zu nutzen, indem sie
präzise Analysen und automatisierte Entscheidungsprozesse ermöglicht.
Automatisierte Problemlösung in Echtzeit: Das ist Bardioc
Bardioc von Almato nutzt Ontologien, Wissensgraphen und semantische Relationen,
um Daten nach ihrer Bedeutung zu verknüpfen. Die Plattform schafft eine
technologische Basis für KI-Anwendungen, die konsistente und nachvollziehbare
