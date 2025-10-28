    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamara Asset Group AktievorwärtsNachrichten zu Samara Asset Group

    valantic integriert KI-gestützte semantische Datenplattform Bardioc in sein Portfolio (FOTO)

    München / Stuttgart (ots) - Die Digitalberatung https://www.valantic.com/de/ und
    Almato (https://www.almato.com/de/) , der europäische Spezialist für
    KI-gestützte semantische Datenplattformen, starten eine strategische
    Partnerschaft zur Förderung von intelligenter Datenvernetzung und
    KI-Innovationen. Im Mittelpunkt steht die semantische Datenplattform Bardioc,
    welche als leistungsfähige Grundlage für KI-Anwendungen und datengetriebene
    Unternehmensintelligenz dient, während sie die digitale Souveränität von
    Organisationen stärkt. valantic nimmt Bardioc als Vertriebs- und
    Implementierungspartner in sein Technologieportfolio auf und unterstützt Kunden
    bei der strategischen Planung, Implementierung und dem Betrieb.

    Die Zusammenarbeit zwischen valantic und Almato markiert einen bedeutenden
    Schritt für die Weiterentwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle und
    KI-gestützter Innovationen. valantic erweitert mit Bardioc seinen
    Technologie-Stack für Data- und KI-Lösungen und adressiert die wachsende
    Nachfrage nach Lösungen, welche digitale Souveränität und technologische
    Unabhängigkeit fördern. Die semantische Datenplattform von Almato, entwickelt in
    Deutschland, ermöglicht Unternehmen, ihre Daten sicher und nachvollziehbar zu
    nutzen. Almato profitiert vom tiefen technologischen Know-how und der
    umfassenden Branchenexpertise, mit der valantic Unternehmen strategisch und
    operativ bei der digitalen Transformation unterstützt.

    Ein Meilenstein für datengetriebene Unternehmensintelligenz

    Die Partnerschaft von valantic und Almato eröffnet Unternehmen neue
    Möglichkeiten, datengetriebene Prozesse zu optimieren und innovative
    Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sie kombiniert Almatos Expertise in semantischer
    Datenverarbeitung mit der Fähigkeit von valantic, ganzheitliche
    Digitalisierungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Insbesondere stark
    regulierte Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen oder öffentliche
    Verwaltungen können von skalierbaren KI-Lösungen profitieren, die sowohl
    flexibel als auch nach europäischen Standards sicher sind. Die Partnerschaft
    schafft eine Grundlage für Unternehmen, um Daten nicht nur effizient zu
    verwalten, sondern auch strategisch für Wettbewerbsvorteile zu nutzen, indem sie
    präzise Analysen und automatisierte Entscheidungsprozesse ermöglicht.

    Automatisierte Problemlösung in Echtzeit: Das ist Bardioc

    Bardioc von Almato nutzt Ontologien, Wissensgraphen und semantische Relationen,
    um Daten nach ihrer Bedeutung zu verknüpfen. Die Plattform schafft eine
    technologische Basis für KI-Anwendungen, die konsistente und nachvollziehbare
