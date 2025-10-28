valantic integriert KI-gestützte semantische Datenplattform Bardioc in sein Portfolio (FOTO)

München / Stuttgart (ots) - Die Digitalberatung https://www.valantic.com/de/ undAlmato (https://www.almato.com/de/) , der europäische Spezialist fürKI-gestützte semantische Datenplattformen, starten eine strategischePartnerschaft zur Förderung von intelligenter Datenvernetzung undKI-Innovationen. Im Mittelpunkt steht die semantische Datenplattform Bardioc,welche als leistungsfähige Grundlage für KI-Anwendungen und datengetriebeneUnternehmensintelligenz dient, während sie die digitale Souveränität vonOrganisationen stärkt. valantic nimmt Bardioc als Vertriebs- undImplementierungspartner in sein Technologieportfolio auf und unterstützt Kundenbei der strategischen Planung, Implementierung und dem Betrieb.Die Zusammenarbeit zwischen valantic und Almato markiert einen bedeutendenSchritt für die Weiterentwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle undKI-gestützter Innovationen. valantic erweitert mit Bardioc seinenTechnologie-Stack für Data- und KI-Lösungen und adressiert die wachsendeNachfrage nach Lösungen, welche digitale Souveränität und technologischeUnabhängigkeit fördern. Die semantische Datenplattform von Almato, entwickelt inDeutschland, ermöglicht Unternehmen, ihre Daten sicher und nachvollziehbar zunutzen. Almato profitiert vom tiefen technologischen Know-how und derumfassenden Branchenexpertise, mit der valantic Unternehmen strategisch undoperativ bei der digitalen Transformation unterstützt.Ein Meilenstein für datengetriebene UnternehmensintelligenzDie Partnerschaft von valantic und Almato eröffnet Unternehmen neueMöglichkeiten, datengetriebene Prozesse zu optimieren und innovativeGeschäftsmodelle zu entwickeln. Sie kombiniert Almatos Expertise in semantischerDatenverarbeitung mit der Fähigkeit von valantic, ganzheitlicheDigitalisierungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Insbesondere starkregulierte Branchen wie Finanzen und Gesundheitswesen oder öffentlicheVerwaltungen können von skalierbaren KI-Lösungen profitieren, die sowohlflexibel als auch nach europäischen Standards sicher sind. Die Partnerschaftschafft eine Grundlage für Unternehmen, um Daten nicht nur effizient zuverwalten, sondern auch strategisch für Wettbewerbsvorteile zu nutzen, indem siepräzise Analysen und automatisierte Entscheidungsprozesse ermöglicht.Automatisierte Problemlösung in Echtzeit: Das ist BardiocBardioc von Almato nutzt Ontologien, Wissensgraphen und semantische Relationen,um Daten nach ihrer Bedeutung zu verknüpfen. Die Plattform schafft einetechnologische Basis für KI-Anwendungen, die konsistente und nachvollziehbare