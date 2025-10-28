Börsen Update
Börsen Update Europa - 28.10. - SMI schwach -1,02 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:47) bei 24.285,97 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: RWE +1,22 %, Deutsche Bank +1,12 %, DHL Group +1,11 %
Flop-Werte: Symrise -4,45 %, Deutsche Telekom -1,46 %, Deutsche Boerse -1,42 %
Der MDAX steht bei 30.088,57 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: Nordex +11,80 %, HelloFresh +2,26 %, Delivery Hero +1,96 %
Flop-Werte: Gerresheimer -3,71 %, IONOS Group -3,53 %, Bilfinger -3,41 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.726,05 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Nordex +11,80 %, SMA Solar Technology +3,43 %, ATOSS Software +1,26 %
Flop-Werte: Kontron -10,36 %, SUESS MicroTec -5,31 %, IONOS Group -3,53 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:47) bei 5.703,66 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Iberdrola +2,05 %, Air Liquide +1,86 %, Deutsche Bank +1,12 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -4,09 %, Vinci -2,54 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,41 %
Der ATX steht bei 4.680,43 PKT und verliert bisher -0,45 %.
Top-Werte: DO & CO +1,17 %, UNIQA Insurance Group +0,70 %, BAWAG Group +0,55 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,65 %, PORR -1,64 %, Wienerberger -1,60 %
Der SMI bewegt sich bei 12.411,63 PKT und fällt um -1,02 %.
Top-Werte: Amrize +1,00 %, UBS Group +0,87 %, Holcim +0,20 %
Flop-Werte: Sika -5,55 %, Novartis -2,64 %, Swiss Re -1,78 %
Der CAC 40 steht bei 8.219,37 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: Capgemini +3,70 %, Edenred Bearer and /or registered shares +3,05 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,52 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -4,09 %, Dassault Systemes -3,09 %, Vinci -2,54 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.783,15 PKT und verliert bisher -0,72 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,63 %, Getinge (B) +0,44 %, AstraZeneca +0,30 %
Flop-Werte: Alfa Laval -3,84 %, Securitas Shs(B) -2,02 %, Essity Registered (B) -1,75 %
