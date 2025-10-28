Skyworks Solutions - Aktienkurs springt nach oben +12,10 % - 28.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Skyworks Solutions Aktie. Mit einer Performance von +12,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Skyworks Solutions ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die drahtlose Kommunikation, spezialisiert auf RF-Chips und Komponenten für Mobilgeräte, IoT und Automobilindustrie. Mit einem starken Fokus auf 5G und IoT behauptet sich das Unternehmen gegen Konkurrenten wie Qualcomm und Broadcom. Skyworks' integrierte Lösungen und Partnerschaften mit großen Herstellern sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Skyworks Solutions einen Gewinn von +6,18 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Skyworks Solutions Aktie damit um -0,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,79 %. Im Jahr 2025 gab es für Skyworks Solutions bisher ein Minus von -24,71 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Skyworks Solutions Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,73 % 1 Monat -4,79 % 3 Monate +6,18 % 1 Jahr -26,38 %

Informationen zur Skyworks Solutions Aktie

Es gibt 148 Mio. Skyworks Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,06 Mrd.EUR wert.

Halper Sadeh LLC, an investor rights law firm, is investigating whether the merger of Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ: SWKS) and Qorvo, Inc. is fair to Skyworks shareholders. Upon completion of the proposed transaction, Skyworks shareholders will …

Delivers Q4 Revenue of $1.10 BillionPosts Q4 GAAP Diluted EPS of $1.07 and Non-GAAP Diluted EPS of $1.76Skyworks and Qorvo Combine to Create a $221 Billion U.S.-Based Leader in High-Performance Radio Frequency (RF), Analog and Mixed-Signal …

Companies to host joint conference call and live webcast today at 8:00 a.m. EDTKey Highlights Enhances scale with revenue of $7.7 billion and Adjusted EBITDA of $2.1 billion1Combines complementary product and technology portfolios and world-class …

Skyworks Solutions Aktie jetzt kaufen?

Ob die Skyworks Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Skyworks Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.