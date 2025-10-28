UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 76,74EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 13:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 99
Kursziel alt: 99
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte