Ein Klassiker an Deutschlands Kassen
Die girocard wird 35 (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - Bezahlen mit Karte und PIN seit 1990 möglich * girocard
nach wie vor beliebteste Bezahlkarte in Deutschland * Debitkarte der Banken und
Sparkassen an rund 1,3 Millionen Terminals akzeptiert
"Mit Karte, bitte": Seit den 1990er Jahren bezahlen Menschen in Deutschland
unter Eingabe der Geheimzahl (PIN) mit der beliebten Karte. Was zur Zeit von
Maxi-CDs, Girlbands und Lavalampen ein absolutes Novum war, hat sich
mittlerweile zur häufigsten Bezahlform an den Ladenkassen durchgesetzt. Die
Einführung der ec-Karte - heute girocard - als Zahlungsmittel markierte den
Beginn des modernen Bezahlens.
Vom Magnetstreifen zum Chip, vom Geldbeutel aufs Smartphone
Den Wocheneinkauf mit einer Plastikkarte bezahlen? Was heute längst gelebter
Standard ist, war in den 1990ern eine bahnbrechende Innovation. Vor 35 Jahren
wurde hierzulande die Möglichkeit eingeführt, an der Ladenkasse mit der
Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen zu bezahlen. Die Karten waren mit
einem Magnetstreifen ausgestattet und boten eine Alternative zur Zahlung mit
Scheinen und Münzen. Ab 1996 erfolgte die Umstellung auf die sichere
Chip-Technologie.
Im Jahr 2007 bekam die bereits allseits beliebte Karte schließlich ihren
heutigen Namen: Aus der ec-Karte wurde die girocard. Sie ist seitdem am blauen
Logo mit dem girocard-Schriftzug zu erkennen und ist nach wie vor die Nummer
eins Bezahlkarte in Deutschland. Seit 2017 können Kundinnen und Kunden mit der
girocard kontaktlos bezahlen, indem sie lediglich ihre Karte an das Terminal
halten. Während der Coronapandemie etablierte sich dieses Verfahren im Alltag:
Derzeit erfolgen 87 Prozent aller girocard-Zahlungen berührungslos - sowohl aus
hygienischen als auch praktischen Gründen. 2018 wurde es dann noch bequemer, die
girocard zu nutzen, da sie seitdem als digitale Karte auf dem Smartphone oder
der Smartwatch hinterlegt werden kann. Zur Bezahlung mit der digitalen girocard
halten Verbraucherinnen und Verbraucher einfach ihr mobiles Endgerät an das
Terminal - die physische Karte bleibt im Geldbeutel.
Der Siegeszug der Kartenzahlung: praktisch, hygienisch, sicher
Das Bezahlen mit Karte ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Bereits
mehr als 63 Prozent des Umsatzes im stationären deutschen Einzelhandel werden
bargeldlos getätigt, Tendenz steigend.* Die girocard ist mit rund 100 Millionen
ausgegebenen Karten und rund 1,3 Millionen Akzeptanzstellen nicht nur das am
weitesten verbreitete bargeldlose Zahlungssystem hierzulande, sondern auch die
Bezahlkarte, der die Verbraucherinnen und Verbraucher am meisten vertrauen.**
Ganze 22 Millionen Bezahlvorgänge werden täglich mit der Debitkarte der
deutschen Banken und Sparkassen durchgeführt, die auch in Sachen Sicherheit als
Zahlungsmittel punktet. Bis heute ist kein Schadensfall durch gefälschte oder
manipulierte Karten bekannt.
* EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2025
** Infas quo: Vertrauen und Sicherheit 2025. März 2025, 1.063 Befragte
Über die girocard:
Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr
eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche
Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte
Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die
girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der
Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft
eingeführt.
Über EURO Kartensysteme:
Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO
Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und
Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO
Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im
girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme
Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die
Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der
Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die
Mastercard-Lizenzverwaltung.
