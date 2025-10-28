Die girocard wird 35 (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Bezahlen mit Karte und PIN seit 1990 möglich * girocard

nach wie vor beliebteste Bezahlkarte in Deutschland * Debitkarte der Banken und

Sparkassen an rund 1,3 Millionen Terminals akzeptiert



"Mit Karte, bitte": Seit den 1990er Jahren bezahlen Menschen in Deutschland

unter Eingabe der Geheimzahl (PIN) mit der beliebten Karte. Was zur Zeit von

Maxi-CDs, Girlbands und Lavalampen ein absolutes Novum war, hat sich

mittlerweile zur häufigsten Bezahlform an den Ladenkassen durchgesetzt. Die

Einführung der ec-Karte - heute girocard - als Zahlungsmittel markierte den

Beginn des modernen Bezahlens.





Vom Magnetstreifen zum Chip, vom Geldbeutel aufs Smartphone



Den Wocheneinkauf mit einer Plastikkarte bezahlen? Was heute längst gelebter

Standard ist, war in den 1990ern eine bahnbrechende Innovation. Vor 35 Jahren

wurde hierzulande die Möglichkeit eingeführt, an der Ladenkasse mit der

Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen zu bezahlen. Die Karten waren mit

einem Magnetstreifen ausgestattet und boten eine Alternative zur Zahlung mit

Scheinen und Münzen. Ab 1996 erfolgte die Umstellung auf die sichere

Chip-Technologie.



Im Jahr 2007 bekam die bereits allseits beliebte Karte schließlich ihren

heutigen Namen: Aus der ec-Karte wurde die girocard. Sie ist seitdem am blauen

Logo mit dem girocard-Schriftzug zu erkennen und ist nach wie vor die Nummer

eins Bezahlkarte in Deutschland. Seit 2017 können Kundinnen und Kunden mit der

girocard kontaktlos bezahlen, indem sie lediglich ihre Karte an das Terminal

halten. Während der Coronapandemie etablierte sich dieses Verfahren im Alltag:

Derzeit erfolgen 87 Prozent aller girocard-Zahlungen berührungslos - sowohl aus

hygienischen als auch praktischen Gründen. 2018 wurde es dann noch bequemer, die

girocard zu nutzen, da sie seitdem als digitale Karte auf dem Smartphone oder

der Smartwatch hinterlegt werden kann. Zur Bezahlung mit der digitalen girocard

halten Verbraucherinnen und Verbraucher einfach ihr mobiles Endgerät an das

Terminal - die physische Karte bleibt im Geldbeutel.



Der Siegeszug der Kartenzahlung: praktisch, hygienisch, sicher



Das Bezahlen mit Karte ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Bereits

mehr als 63 Prozent des Umsatzes im stationären deutschen Einzelhandel werden

bargeldlos getätigt, Tendenz steigend.* Die girocard ist mit rund 100 Millionen

ausgegebenen Karten und rund 1,3 Millionen Akzeptanzstellen nicht nur das am

weitesten verbreitete bargeldlose Zahlungssystem hierzulande, sondern auch die

Bezahlkarte, der die Verbraucherinnen und Verbraucher am meisten vertrauen.**

Ganze 22 Millionen Bezahlvorgänge werden täglich mit der Debitkarte der

deutschen Banken und Sparkassen durchgeführt, die auch in Sachen Sicherheit als

Zahlungsmittel punktet. Bis heute ist kein Schadensfall durch gefälschte oder

manipulierte Karten bekannt.



* EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2025



** Infas quo: Vertrauen und Sicherheit 2025. März 2025, 1.063 Befragte



Über die girocard:



Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr

eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche

Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte

Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die

girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der

Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft

eingeführt.



Über EURO Kartensysteme:



Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO

Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und

Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO

Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im

girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme

Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die

Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der

Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die

Mastercard-Lizenzverwaltung.



