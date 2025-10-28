    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Ein Klassiker an Deutschlands Kassen

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die girocard wird 35 (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - Bezahlen mit Karte und PIN seit 1990 möglich * girocard
    nach wie vor beliebteste Bezahlkarte in Deutschland * Debitkarte der Banken und
    Sparkassen an rund 1,3 Millionen Terminals akzeptiert

    "Mit Karte, bitte": Seit den 1990er Jahren bezahlen Menschen in Deutschland
    unter Eingabe der Geheimzahl (PIN) mit der beliebten Karte. Was zur Zeit von
    Maxi-CDs, Girlbands und Lavalampen ein absolutes Novum war, hat sich
    mittlerweile zur häufigsten Bezahlform an den Ladenkassen durchgesetzt. Die
    Einführung der ec-Karte - heute girocard - als Zahlungsmittel markierte den
    Beginn des modernen Bezahlens.

    Vom Magnetstreifen zum Chip, vom Geldbeutel aufs Smartphone

    Den Wocheneinkauf mit einer Plastikkarte bezahlen? Was heute längst gelebter
    Standard ist, war in den 1990ern eine bahnbrechende Innovation. Vor 35 Jahren
    wurde hierzulande die Möglichkeit eingeführt, an der Ladenkasse mit der
    Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen zu bezahlen. Die Karten waren mit
    einem Magnetstreifen ausgestattet und boten eine Alternative zur Zahlung mit
    Scheinen und Münzen. Ab 1996 erfolgte die Umstellung auf die sichere
    Chip-Technologie.

    Im Jahr 2007 bekam die bereits allseits beliebte Karte schließlich ihren
    heutigen Namen: Aus der ec-Karte wurde die girocard. Sie ist seitdem am blauen
    Logo mit dem girocard-Schriftzug zu erkennen und ist nach wie vor die Nummer
    eins Bezahlkarte in Deutschland. Seit 2017 können Kundinnen und Kunden mit der
    girocard kontaktlos bezahlen, indem sie lediglich ihre Karte an das Terminal
    halten. Während der Coronapandemie etablierte sich dieses Verfahren im Alltag:
    Derzeit erfolgen 87 Prozent aller girocard-Zahlungen berührungslos - sowohl aus
    hygienischen als auch praktischen Gründen. 2018 wurde es dann noch bequemer, die
    girocard zu nutzen, da sie seitdem als digitale Karte auf dem Smartphone oder
    der Smartwatch hinterlegt werden kann. Zur Bezahlung mit der digitalen girocard
    halten Verbraucherinnen und Verbraucher einfach ihr mobiles Endgerät an das
    Terminal - die physische Karte bleibt im Geldbeutel.

    Der Siegeszug der Kartenzahlung: praktisch, hygienisch, sicher

    Das Bezahlen mit Karte ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Bereits
    mehr als 63 Prozent des Umsatzes im stationären deutschen Einzelhandel werden
    bargeldlos getätigt, Tendenz steigend.* Die girocard ist mit rund 100 Millionen
    ausgegebenen Karten und rund 1,3 Millionen Akzeptanzstellen nicht nur das am
    weitesten verbreitete bargeldlose Zahlungssystem hierzulande, sondern auch die
    Bezahlkarte, der die Verbraucherinnen und Verbraucher am meisten vertrauen.**
    Ganze 22 Millionen Bezahlvorgänge werden täglich mit der Debitkarte der
    deutschen Banken und Sparkassen durchgeführt, die auch in Sachen Sicherheit als
    Zahlungsmittel punktet. Bis heute ist kein Schadensfall durch gefälschte oder
    manipulierte Karten bekannt.

    * EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2025

    ** Infas quo: Vertrauen und Sicherheit 2025. März 2025, 1.063 Befragte

    Über die girocard:

    Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr
    eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche
    Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten ist sie das meistgenutzte
    Zahlungssystem in Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die
    girocard garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der
    Name und das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft
    eingeführt.

    Über EURO Kartensysteme:

    Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Kreditwirtschaft übernimmt die EURO
    Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamen Interesse der deutschen Banken und
    Sparkassen im Bereich des kartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO
    Kartensysteme GmbH bündelt als Scheme Manager Kernkompetenzen im
    girocard-System. Zu ihren Aufgaben zählen Produktmanagement, Vertrieb und Scheme
    Administration sowie Kommunikation und Marketing für die girocard. Auch die
    Entwicklung von operationalen Sicherheitsstandards und Methoden der
    Missbrauchsbekämpfung gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens, zudem die
    Mastercard-Lizenzverwaltung.

    Pressekontakt:

    EURO Kartensysteme GmbH
    Lisa Werner / Jessica Henke
    Kommunikation und Marketing
    Tel.: +49 (0)69 / 97945-4853
    mailto:presse@eurokartensysteme.de

    Publik. Agentur für Kommunikation GmbH
    Dr. Eva Antl-Wittenberg
    Senior Consultant
    Tel.: +49 (0)621 / 963600-36
    mailto:e.antl-wittenberg@agentur-publik.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38715/6146744
    OTS: EURO Kartensysteme GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Ein Klassiker an Deutschlands Kassen Die girocard wird 35 (FOTO) Bezahlen mit Karte und PIN seit 1990 möglich * girocard nach wie vor beliebteste Bezahlkarte in Deutschland * Debitkarte der Banken und Sparkassen an rund 1,3 Millionen Terminals akzeptiert "Mit Karte, bitte": Seit den 1990er Jahren bezahlen …