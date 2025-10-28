Mews beschleunigt die Einführung agentenbasierter Hoteltechnik mit der Übernahme von DataChat, einer führenden Plattform für generative KI-Analytics

DataChat wurde von einem erstklassigen Team für KI-Technik und Data Science gegründet und steht an der Spitze der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) und der datengesteuerten Automatisierung im Einzelhandel, bei Finanzdienstleistungen und in der Telekommunikation. Die Conversational Intelligence-Plattform von DataChat ermöglicht es Benutzern, durch natürliche Sprache direkt mit ihren vorhandenen Daten zu interagieren und automatisch Einblicke, Workflows und Prognosen zu generieren – ohne Programmierung oder technisches Know-how.

DALLAS, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mews, das Managementsystem für das Gastgewerbe und gemeinschaftlich genutzte Räume, gab heute die Übernahme von DataChat bekannt, einer KI-Firma mit Sitz in den USA. Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt auf der Mission von Mews, vollständig agentenbasierte Hoteltechnik zu entwickeln, bei der intelligente Agenten die täglichen Betriebsabläufe autonom verwalten, die Leistung optimieren und den Mitarbeitern/-innen die Möglichkeit geben, sich auf das Gästeerlebnis zu konzentrieren.

„Von der Buchung bis zum Check-out generiert jeder Moment der Guest Journey Daten. Damit gehört das Gastgewerbe zu den Branchen mit dem größten Erkenntnisgewinn weltweit. Die wahren Möglichkeiten liegen in der Erschließung dieser Daten, um intelligentere Betriebsabläufe zu erzielen", so Richard Valtr, Gründer von Mews. „Mit dem außergewöhnlichen Team und der Technologie von DataChat bewegen wir uns über Systeme hinaus, die Hoteliers lediglich unterstützen – hin zu intelligenten Plattformen, die sich in Echtzeit weiterentwickeln und aus jeder Interaktion lernen. Mit diesem Schritt gestaltet Mews die Zukunft der agentenbasierten Gastfreundschaft."

Aufbau des agentenbasierten Managementsystems für das Gastgewerbe

Die Integration von DataChat wird die Entwicklung von autonomen und teilautonomen Agenten innerhalb des Technologie-Stacks von Mews beschleunigen. Diese Agenten werden in Kernbereichen wie Reservierung, Vertrieb, Betrieb, Umsatzoptimierung und Gästeerlebnis tätig sein und es Marken ermöglichen, nahtlos und automatisch kontextbezogene Erlebnisse zu schaffen.

„Wir von DataChat haben eine Technologie entwickelt, die die Lücke zwischen menschlichem Verständnis und maschinellen Fähigkeiten schließt", sagt Viken Eldemir, CEO von DataChat. „Durch die Kombination von Konversationsschnittstellen mit automatisierter Datenlogik werden wir Agenten aufbauen, die Intentionen verstehen, über mehrere Datenquellen hinweg analysieren und autonom handeln, was eine völlig neue Ebene der Intelligenz und Personalisierung der Gastfreundschaft mit sich bringen wird. Das bedeutet, dass Hoteliers, die auf Mews setzen, Antworten auf ihre Fragen bekommen können, ohne Berichte erstellen oder interpretieren zu müssen."

Beschleunigte Innovation durch Mews Ventures

Die Übernahme unterstreicht das Engagement von Mews Ventures für strategische Investitionen, die die wachsenden Fähigkeiten und die Marktabdeckung der Firma erweitern. Mit den patentierten Data Analytics und natürlichsprachlichen Frameworks von DataChat wird Mews seine KI-Roadmap exponentiell beschleunigen, um Hotels dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern und die Kosten zu optimieren.

Da das Gastgewerbe auf Automatisierung und intelligente Entscheidungsfindung setzt, positioniert sich Mews mit dieser Investition an der Spitze der nächsten Technologiewelle: ein KI-gestütztes, agentengesteuertes Managementsystem, das kontinuierlich lernt und die Welt gastfreundlicher macht.

Über Mews

Mews ist die führende Plattform in der neuen Ära des Gastgewerbes. Bereits 12.500 Kunden in mehr als 85 Ländern nutzen Mews. Die Hospitality Cloud ist dafür gemacht, Betriebsabläufe für moderne Hoteliers und Hotelières zu optimieren, das Gästeerlebnis zu transformieren und rentablere Unternehmen zu schaffen. Zu den Kunden zählen BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub und Airelles Collection. Mews wurde 2024 und 2025 vom Hotel Tech Report als bestes PMS und 2021, 2022, 2024 und 2025 als einer der besten Arbeitgeber in der Hoteltechnikbranche ausgezeichnet. Mews hat 410 Millionen US-Dollar von Investoren wie Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik und Tiger Global Management erhalten, um das Gastgewerbe zu transformieren. Weitere Informationen gibt es beim Presseteam von Mews: press@mews.com

