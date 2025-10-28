Procredit kappt Renditeziel wegen Kreditausfällen - Aktienkurs sackt ab

lol, es scheint gerade in Mode zu kommen, einfach mal irgendwie Kritik an Unternehmen aus dem Ärmel zu schütteln.





Der Macher des Video sagt, er habe sich Procredit "mehrfach oberflächlich angesehen", da kann man fast schon ausschalten. er sagt ernsthaft er kenne weder die Struktur des Kreditportfolios, noch die Ausfallraten - tja, vielleicht einfach mal in einer Quartalspräsentation schauen?! Offenbar ist das schon zu viel verlangt...





Dann spricht er von den Märkten in "Polen, der Tschechei oder in Ungarn" und möglichen Problemen - alles drei Märkte, in denen Procredit gar nicht aktiv ist!

Wie wenig kann man sich mit einem Unternehmen eigentlich beschäftigen, um daraus ein Youtube-Video zu machen...?





Persönliches Highlight dann bei 15:45: wer "die Bilanzen da wirklich lesen kann, ähm, dann könnte das interessant sein, aber ähm, [...] also ich könnte zumindest das nicht". Gibt es mehr zu sagen?





Eigentlich ist mir meine Zeit zu schade, darauf überhaupt zu antworten, aber einfach unkommentiert im Raum stehen lassen kann man es ja auch nicht.