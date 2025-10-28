RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Nach dem jüngsten, robusten Update zur Geschäftsentwicklung des Ölkonzerns seien die Erwartungen moderat gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In den vergangenen Monate habe sich die Aktie auch wegen der Verschuldung unterdurchschnittlich entwickelt. Der Experte erwartet nun Veräußerungen von Aktivitäten, welche die Bilanz stützen sollten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 53,63EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

