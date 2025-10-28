Tesla droht Aktionären: Ohne 1-Billion-Dollar-Vergütungspaket verliert ihr Musk

"Wenn wir es nicht schaffen, ein Umfeld zu schaffen, das Elon durch einen fairen leistungsbezogenen Vergütungsplan zu Großem motiviert, laufen wir Gefahr, dass er seine Führungsposition aufgibt und Tesla seine Zeit, sein Talent und seine Vision verliert, die für die Erzielung außergewöhnlicher Renditen für die Aktionäre unerlässlich waren", schrieb Denholm. Sie warnte, ohne Musk könne Tesla "erheblich an Wert verlieren".

Tesla steht kurz vor einer der wichtigsten Abstimmungen seiner Geschichte. Aufsichtsratsvorsitzende Robyn Denholm appellierte in einem eindringlichen Brief an die Aktionäre, das neue, an die Unternehmensleistung gebundene Vergütungspaket für CEO Elon Musk zu genehmigen – andernfalls drohe der Verlust des charismatischen Firmenchefs. Das Paket könnte Musk bis zu eine Billion US-Dollar einbringen und ist damit das größte jemals in einem US-Unternehmen vorgeschlagene.

Das vorgeschlagene Paket umfasst zwölf Tranchen von Aktienoptionen, die an ehrgeizige Meilensteine gekoppelt sind. Dazu zählen unter anderem eine Steigerung des EBITDA auf 400 Milliarden US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar – fast das Sechsfache des derzeitigen Werts von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Musk dürfte seine Aktien frühestens nach 7,5 Jahren verkaufen.

Die Abstimmung am 6. November gilt als Schlüsselmoment für Teslas Zukunft. Denholm bezeichnete sie als "kritischen Wendepunkt", an dem sich entscheidet, ob Musk das Unternehmen weiterhin auf Kurs hält. "Ich bin fest davon überzeugt – ebenso wie meine Kollegen im Board –, dass Elon als Einziger über die Führungsqualitäten und das technische Fertigungs-Know-how verfügt, um uns auf dem Weg zur Maximierung des langfristigen Shareholder Value und des sozialen Nutzens zu halten", erklärte sie.

Widerstand kommt von den einflussreichen Stimmrechtsberatern Glass Lewis und ISS, die den Aktionären raten, gegen den Plan zu stimmen. Sie kritisieren die beispiellose Größe des Pakets, die potenzielle Verwässerung der Aktionäre und mangelnde Unabhängigkeit des Boards. Musk selbst reagierte scharf: "Ich fühle mich einfach nicht wohl dabei, hier eine Roboterarmee aufzubauen und dann wegen irgendwelcher idiotischen Empfehlungen von ISS und Glass Lewis, die keine Ahnung haben, verdrängt zu werden. Ich meine, diese Leute sind Unternehmens-Terroristen."

Das neue Vergütungspaket ersetzt die 2018 beschlossene Vereinbarung über 56 Milliarden US-Dollar, die von einem Gericht in Delaware für ungültig erklärt wurde. Tesla legte Berufung ein, während Musk und Denholm betonen, dass die neuen Bedingungen vor allem dazu dienen, Musk langfristig zu binden. Wedbush-Analyst Dan Ives erwartet, dass die Aktionäre zustimmen werden: "Wir glauben, dass es trotz einiger Widerstände mit großer Mehrheit angenommen wird, was dazu beitragen wird, Musk als CEO in dieser kritischen Phase des Unternehmens zu halten."

Die Tesla-Aktie stieg am Montag um über vier Prozent. Analysten sehen die Entscheidung als Weichenstellung für Teslas künftige Rolle als Marktführer in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik und autonomes Fahren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 393,3EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 14:57 Uhr) gehandelt.





