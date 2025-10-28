    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran exportiert Kraftstoff auch auf Schienen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran exportiert erstmals Kraftstoffe über Afghanistan.
    • 20 Waggons Dieselkraftstoff an Taliban geliefert.
    • Ziel: monatlich 30.000 Tonnen Brennstoff exportieren.
    Iran exportiert Kraftstoff auch auf Schienen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran exportiert Medienberichten zufolge Kraftstoffe erstmals über Afghanistan auch auf Schienen. In einer ersten Phase des Projekts seien 20 Waggons mit Dieselkraftstoff in das von den Taliban regierte Afghanistan geliefert worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Ziel sei der Export von monatlich mindestens 30.000 Tonnen Brennstoff.

    Ein Sprecher des von den Taliban kontrollierten Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten bestätigte die Lieferung durch ein "privates Unternehmen". Sein Ministerium bemühe sich, durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes "weitere Erleichterungen für Händler zu schaffen", schrieb der Sprecher.

    Export weiter nach China?

    Offiziell war zunächst nicht bekannt, ob die Lieferung für den afghanischen Markt bestimmt war oder weiter nach China exportiert wird, dem größten Abnehmer iranischer Erdölerzeugnisse. Angesichts internationaler Sanktionen, die auch Irans Energiesektor treffen, hat Teheran bislang sein Öl über ein komplexes Netzwerk über See an kleine chinesische Raffinerien exportiert.

    Für Spekulationen sorgte auch eine Äußerung des umstrittenen Unternehmers Babak Sandschani auf der Plattform X, der wegen Korruption bis Januar mehr als elf Jahre in Haft verbracht hatte. "Zum ersten Mal haben wir die Eisenbahnstrecke von Iran nach Afghanistan und weiter nach China eröffnet", schrieb der ehemalige Wirtschaftsmogul, der zwischenzeitlich sogar zum Tode verurteilt worden war.

    Experte: Logistik nicht unterschätzen

    Die Logistik hinter einem solchen Exportmodell nach China sei nicht zu unterschätzen, schrieb der Analyst Gregory Brew von der Eurasia Group auf X. Es sei aber "deutlich schwieriger", den Transport von Rohöl per Zug zu stören als per Tankschiff./arb/DP/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Iran exportiert Kraftstoff auch auf Schienen Der Iran exportiert Medienberichten zufolge Kraftstoffe erstmals über Afghanistan auch auf Schienen. In einer ersten Phase des Projekts seien 20 Waggons mit Dieselkraftstoff in das von den Taliban regierte Afghanistan geliefert worden, berichtete …