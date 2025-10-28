Iran exportiert Kraftstoff auch auf Schienen
- Iran exportiert erstmals Kraftstoffe über Afghanistan.
- 20 Waggons Dieselkraftstoff an Taliban geliefert.
- Ziel: monatlich 30.000 Tonnen Brennstoff exportieren.
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran exportiert Medienberichten zufolge Kraftstoffe erstmals über Afghanistan auch auf Schienen. In einer ersten Phase des Projekts seien 20 Waggons mit Dieselkraftstoff in das von den Taliban regierte Afghanistan geliefert worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Ziel sei der Export von monatlich mindestens 30.000 Tonnen Brennstoff.
Ein Sprecher des von den Taliban kontrollierten Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten bestätigte die Lieferung durch ein "privates Unternehmen". Sein Ministerium bemühe sich, durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes "weitere Erleichterungen für Händler zu schaffen", schrieb der Sprecher.
Export weiter nach China?
Offiziell war zunächst nicht bekannt, ob die Lieferung für den afghanischen Markt bestimmt war oder weiter nach China exportiert wird, dem größten Abnehmer iranischer Erdölerzeugnisse. Angesichts internationaler Sanktionen, die auch Irans Energiesektor treffen, hat Teheran bislang sein Öl über ein komplexes Netzwerk über See an kleine chinesische Raffinerien exportiert.
Für Spekulationen sorgte auch eine Äußerung des umstrittenen Unternehmers Babak Sandschani auf der Plattform X, der wegen Korruption bis Januar mehr als elf Jahre in Haft verbracht hatte. "Zum ersten Mal haben wir die Eisenbahnstrecke von Iran nach Afghanistan und weiter nach China eröffnet", schrieb der ehemalige Wirtschaftsmogul, der zwischenzeitlich sogar zum Tode verurteilt worden war.
Experte: Logistik nicht unterschätzen
Die Logistik hinter einem solchen Exportmodell nach China sei nicht zu unterschätzen, schrieb der Analyst Gregory Brew von der Eurasia Group auf X. Es sei aber "deutlich schwieriger", den Transport von Rohöl per Zug zu stören als per Tankschiff./arb/DP/nas
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---