    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    Erwartungen übertroffen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UPS schafft die Trendwende: Aktie schießt nach Q3-Erfolg deulich nach oben

    Der US-Logistikriese UPS überrascht die Wall Street mit einem deutlichen Gewinnsprung – und das pünktlich vor dem umsatzstärksten Weihnachtsquartal.

    Für Sie zusammengefasst
    • UPS übertrifft Erwartungen mit Gewinnsprung im Q3.
    • Aktien steigen um 8 % auf höchsten Stand seit August.
    • Radikales Sparprogramm soll 3,5 Mrd. USD bis 2025 bringen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Erwartungen übertroffen - UPS schafft die Trendwende: Aktie schießt nach Q3-Erfolg deulich nach oben
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Im dritten Quartal erzielte UPS einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,74 US-Dollar – deutlich mehr als Analysten mit rund 1,32 US-Dollar erwartet hatten. Auch der Umsatz lag mit 21,4 Milliarden US-Dollar über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch 1,99 Milliarden US-Dollar erreicht wurden.

    Die Akite legt zum US-Handelsstart rund 8 Prozent zu und steigt auf rund 96 US-Dollar, den höchsten Stand seit August.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UPS - United Parcel Service Inc!
    Short
    110,73€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 8,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    87,36€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 7,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Treiber des Comebacks ist ein radikales Sparprogramm: UPS hat seine operative Belegschaft kräftig verkleinert und gleichzeitig Standorte geschlossen oder zusammengelegt. Insgesamt sollen Maßnahmen wie die verstärkte Automatisierung bis 2025 Einsparungen von 3,5 Milliarden US-Dollar bringen. Bereits in den ersten neun Monaten dieses Jahres summierten sich die Kostenreduktionen auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

    United Parcel Service Registered (B)

    +7,14 %
    +2,75 %
    +6,96 %
    -13,24 %
    -39,92 %
    -53,60 %
    -48,23 %
    -17,81 %
    +19,70 %
    ISIN:US9113121068WKN:929198

    Gleichzeitig trennt sich UPS verstärkt von margenschwachem Geschäft – etwa einem Teil der Sendungen des Onlinegiganten Amazon. Dessen Volumen bei UPS ist im dritten Quartal um mehr als 21 Prozent eingebrochen.

    CEO Carol Tomé treibt den Umbau weiter voran: UPS wolle agiler werden, profitabler liefern und im wichtigen Festtagsgeschäft „die effizienteste Hochsaison der Unternehmensgeschichte“ anpeilen. Für das vierte Quartal peilt das Management rund 24 Milliarden US-Dollar Umsatz an, die operative Marge soll wieder über 11 Prozent liegen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,12 % und einem Kurs von 82,31EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:22 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,45$, was einem Rückgang von -9,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erwartungen übertroffen UPS schafft die Trendwende: Aktie schießt nach Q3-Erfolg deulich nach oben Der US-Logistikriese UPS überrascht die Wall Street mit einem deutlichen Gewinnsprung – und das pünktlich vor dem umsatzstärksten Weihnachtsquartal.