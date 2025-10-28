Erwartungen übertroffen
UPS schafft die Trendwende: Aktie schießt nach Q3-Erfolg deulich nach oben
Der US-Logistikriese UPS überrascht die Wall Street mit einem deutlichen Gewinnsprung – und das pünktlich vor dem umsatzstärksten Weihnachtsquartal.
- UPS übertrifft Erwartungen mit Gewinnsprung im Q3.
- Aktien steigen um 8 % auf höchsten Stand seit August.
- Radikales Sparprogramm soll 3,5 Mrd. USD bis 2025 bringen.
Im dritten Quartal erzielte UPS einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,74 US-Dollar – deutlich mehr als Analysten mit rund 1,32 US-Dollar erwartet hatten. Auch der Umsatz lag mit 21,4 Milliarden US-Dollar über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch 1,99 Milliarden US-Dollar erreicht wurden.
Die Akite legt zum US-Handelsstart rund 8 Prozent zu und steigt auf rund 96 US-Dollar, den höchsten Stand seit August.
Treiber des Comebacks ist ein radikales Sparprogramm: UPS hat seine operative Belegschaft kräftig verkleinert und gleichzeitig Standorte geschlossen oder zusammengelegt. Insgesamt sollen Maßnahmen wie die verstärkte Automatisierung bis 2025 Einsparungen von 3,5 Milliarden US-Dollar bringen. Bereits in den ersten neun Monaten dieses Jahres summierten sich die Kostenreduktionen auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar.
Gleichzeitig trennt sich UPS verstärkt von margenschwachem Geschäft – etwa einem Teil der Sendungen des Onlinegiganten Amazon. Dessen Volumen bei UPS ist im dritten Quartal um mehr als 21 Prozent eingebrochen.
CEO Carol Tomé treibt den Umbau weiter voran: UPS wolle agiler werden, profitabler liefern und im wichtigen Festtagsgeschäft „die effizienteste Hochsaison der Unternehmensgeschichte“ anpeilen. Für das vierte Quartal peilt das Management rund 24 Milliarden US-Dollar Umsatz an, die operative Marge soll wieder über 11 Prozent liegen.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,12 % und einem Kurs von 82,31EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:22 Uhr) gehandelt.