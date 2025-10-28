UPS schafft die Trendwende: Aktie schießt nach Q3-Erfolg deulich nach oben

Die Akite legt zum US-Handelsstart rund 8 Prozent zu und steigt auf rund 96 US-Dollar, den höchsten Stand seit August.

Im dritten Quartal erzielte UPS einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,74 US-Dollar – deutlich mehr als Analysten mit rund 1,32 US-Dollar erwartet hatten. Auch der Umsatz lag mit 21,4 Milliarden US-Dollar über den Prognosen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 1,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch 1,99 Milliarden US-Dollar erreicht wurden.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UPS - United Parcel Service Inc!

Treiber des Comebacks ist ein radikales Sparprogramm: UPS hat seine operative Belegschaft kräftig verkleinert und gleichzeitig Standorte geschlossen oder zusammengelegt. Insgesamt sollen Maßnahmen wie die verstärkte Automatisierung bis 2025 Einsparungen von 3,5 Milliarden US-Dollar bringen. Bereits in den ersten neun Monaten dieses Jahres summierten sich die Kostenreduktionen auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig trennt sich UPS verstärkt von margenschwachem Geschäft – etwa einem Teil der Sendungen des Onlinegiganten Amazon. Dessen Volumen bei UPS ist im dritten Quartal um mehr als 21 Prozent eingebrochen.

CEO Carol Tomé treibt den Umbau weiter voran: UPS wolle agiler werden, profitabler liefern und im wichtigen Festtagsgeschäft „die effizienteste Hochsaison der Unternehmensgeschichte“ anpeilen. Für das vierte Quartal peilt das Management rund 24 Milliarden US-Dollar Umsatz an, die operative Marge soll wieder über 11 Prozent liegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,12 % und einem Kurs von 82,31EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:22 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,45 $ , was einem Rückgang von -9,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!