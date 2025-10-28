113 0 Kommentare Schaeffler AG: Free Cash Flow-Prognose für 2025 steigt!

Schaeffler AG überrascht mit einem optimistischen Ausblick für 2025 und übertrifft die Erwartungen. Mit einem währungsbereinigten Umsatzplus und einer verbesserten EBIT-Marge setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen. Der bereinigte Free Cash Flow zeigt eine beeindruckende Erholung, was die finanzielle Stabilität unterstreicht. Die angehobenen Prognosen für 2025 spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung wider.

