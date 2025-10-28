Schaeffler AG: Free Cash Flow-Prognose für 2025 steigt!
Schaeffler AG überrascht mit einem optimistischen Ausblick für 2025 und übertrifft die Erwartungen. Mit einem währungsbereinigten Umsatzplus und einer verbesserten EBIT-Marge setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen. Der bereinigte Free Cash Flow zeigt eine beeindruckende Erholung, was die finanzielle Stabilität unterstreicht. Die angehobenen Prognosen für 2025 spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung wider.
- Schaeffler AG hebt die Prognose für den Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 an.
- Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2025 währungsbereinigt um 1,3%, entgegen dem Marktkonsens von -0,5%.
- Die EBIT-Marge vor Sondereffekten verbesserte sich im dritten Quartal 2025 auf 4,5% im Vergleich zu 3,5% im Vorjahr.
- Der bereinigte Free Cash Flow im dritten Quartal 2025 verbesserte sich auf 175 Mio. Euro, verglichen mit -364 Mio. Euro im Vorjahr.
- Die neue Prognose für den bereinigten Free Cash Flow für das Gesamtjahr 2025 liegt zwischen 0 und 200 Mio. Euro, im Vergleich zur vorherigen Prognose von -200 bis 0 Mio. Euro.
- Der Zielkorridor für die EBIT-Marge vor Sondereffekten in der Division Bearings & Industrial Solutions wurde für das Gesamtjahr 2025 von 5-7% auf 6-8% angehoben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Schaeffler ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Schaeffler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,01 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8250EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.074,06PKT (-1,42 %).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.