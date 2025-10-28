"Junk Rating" für Bitcoin-Vorreiter – S&P zieht eine harte Grenze!

S&P Global Ratings hat MicroStrategy, den an der Nasdaq notierten Software- und Bitcoin-Investor, erstmals mit einem sogenannten "Junk Rating" versehen. Die Agentur bewertete die Kreditwürdigkeit des Unternehmens mit der Note B-. Es ist das erste Mal, dass eine Ratingagentur eine Firma mit einer so starken Bitcoin-Ausrichtung offiziell als spekulativ einstuft.

In seiner Begründung verweist S&P auf die "hohe Bitcoin-Konzentration", die "enge Geschäftsstruktur" sowie eine "schwache, risikobereinigte Kapitalbasis" von MicroStrategy. Auch die "geringe Liquidität in US-Dollar" belaste das Rating. Der Kursverlauf der Kryptowährung beeinflusse die Bilanz der Firma stark – ein Punkt, der die Kreditwürdigkeit zusätzlich drücke.

Trotzdem bewertet S&P den Ausblick als stabil. MicroStrategy habe seine Kapitalstruktur "umsichtig" gemanagt, hieß es. Es gebe derzeit keine größeren Fälligkeiten innerhalb der kommenden zwölf Monate, und das Unternehmen finanziere sich "überwiegend durch Eigenkapital".

Schulden und Bitcoin-Schatz in scharfer Balance

MicroStrategy hat laut Bericht rund 15 Milliarden US-Dollar an wandelbaren Anleihen und Vorzugsaktien begeben. Davon entfielen 5 Milliarden US-Dollar auf Anleihen, die erst 2028 fällig werden. S&P warnt jedoch, dass ein massiver Preisverfall von Bitcoin das Unternehmen unter Druck setzen könnte. In einem solchen Szenario müsse MicroStrategy möglicherweise Bitcoin-Bestände zu niedrigen Preisen liquidieren oder seine Schulden umstrukturieren.

Michael Saylor, Mitgründer und CEO von MicroStrategy, betonte, dass diese Bewertung "ein Meilenstein" sei:

"Es ist das erste Mal, dass eine Bitcoin-Schatzfirma überhaupt ein Rating erhält."

Das Unternehmen könne Verpflichtungen sowohl in bar als auch in Aktien begleichen – oder eine Mischung aus beidem.

Hoffnung auf bessere Bewertung bleibt

Laut S&P besitzt MicroStrategy Bitcoin mit einem geschätzten Marktwert von etwa 70 Milliarden US-Dollar, ein Vielfaches seiner ausstehenden Schulden. Eine Verbesserung des Ratings sei in den kommenden zwölf Monaten zwar "unwahrscheinlich", langfristig aber möglich. Dafür müsse die Firma ihre Liquidität in US-Dollar erhöhen, den Einsatz wandelbarer Schulden reduzieren und ihre Fähigkeit zur Kapitalaufnahme auch in Krisenzeiten unter Beweis stellen.

Saylor sieht das Unternehmen trotz des "Junk Ratings" gut aufgestellt. Der Bitcoin bleibe "der Kern unserer Strategie" – und MicroStrategy werde diese "weiter konsequent verfolgen".

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion