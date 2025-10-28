Impulsgeber für modernes Wirtschaftsrecht (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    Mannheim (ots) - Die Wirtschaftskanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz feiert in
    diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Aktuell sind für die Sozietät 139
    Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, darunter 38 Partnerinnen und Partner, an
    den Standorten Frankfurt a. M., Mannheim, München und Brüssel tätig. Sie zählt
    mit ihrem umfassenden Beratungsangebot zu den führenden unabhängigen
    Wirtschaftskanzleien Deutschlands und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen
    Honorarumsatz von knapp 70 Mio. Euro.

    Historische Wurzeln und Namensgeber

    Die Wurzeln von SZA Schilling, Zutt & Anschütz gehen auf die am 1. November 1900
    von Ernst Bassermann und Anton Lindeck in Mannheim gegründete Kanzlei zurück,
    die sich später mit der Sozietät Zutt & Schilling zusammenschloss.

    Die heutige Firmierung enthält die Namen von Anwaltspersönlichkeiten, die die
    Kanzlei über Jahrzehnte geprägt haben: Wolfgang Schilling , zu seiner Zeit einer
    der führenden Gesellschafts- und Konzernrechtler, Honorarprofessor an der
    Universität Heidelberg, Mitglied der Unternehmensrechtskommission des
    Bundesjustizministeriums und Mitverfasser des Hachenburg Großkommentars zum
    GmbHG; Johanna Schilling , die als eine der ersten Frauen nach dem Krieg in
    Mannheim die Zulassung als Rechtsanwältin erhielt und sich in den Verfahren zur
    Rückerstattung der von den Nationalsozialisten enteigneten Vermögen einen Namen
    machte; Jürg Zutt, der bedeutende Großunternehmen, Familiengesellschaften sowie
    vermögende Privatpersonen vertrat; er setzte damit die Tradition seines Vaters
    Wilhelm Zutt fort, der als angesehener Wirtschaftsanwalt nach dem Zweiten
    Weltkrieg kommissarisch an der Provinzialregierung Mittelrhein-Saar beteiligt
    war; Klaus Anschütz , der das Kartellrecht für die Sozietät erschloss und zu
    einer bis heute wichtigen Praxisgruppe ausbaute.

    125 Jahre - eng verbunden mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte

    Mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist die Kanzlei seit 125 Jahren eng
    verbunden. Sie war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Mandaten betraut,
    die für die Entwicklung der Wirtschaft und des Wirtschaftsrechts bedeutsam
    waren. Dies gilt etwa für die Beteiligung an der Umwandlung des Bankhauses W. H.
    Ladenburg & Söhne in eine Aktiengesellschaft, die später in der Deutschen Bank
    aufging und exemplarisch für die damaligen tiefgreifenden Umbrüche im deutschen
    Bankwesen war.

    In den späten 1920er Jahren wirkte die Kanzlei bei der Fusion von Daimler und
    Benz sowie bei der Übernahme von Opel durch General Motors anwaltlich mit.
    Während des deutschen Wirtschaftswunders bis in die 1970er Jahre vertrauten
    zahlreiche Großkonzerne auf die Expertise der Kanzlei.
