125 Jahre SZA Schilling, Zutt & Anschütz
Impulsgeber für modernes Wirtschaftsrecht (FOTO)
Mannheim (ots) - Die Wirtschaftskanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz feiert in
diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Aktuell sind für die Sozietät 139
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, darunter 38 Partnerinnen und Partner, an
den Standorten Frankfurt a. M., Mannheim, München und Brüssel tätig. Sie zählt
mit ihrem umfassenden Beratungsangebot zu den führenden unabhängigen
Wirtschaftskanzleien Deutschlands und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen
Honorarumsatz von knapp 70 Mio. Euro.
Historische Wurzeln und Namensgeber
diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Aktuell sind für die Sozietät 139
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, darunter 38 Partnerinnen und Partner, an
den Standorten Frankfurt a. M., Mannheim, München und Brüssel tätig. Sie zählt
mit ihrem umfassenden Beratungsangebot zu den führenden unabhängigen
Wirtschaftskanzleien Deutschlands und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen
Honorarumsatz von knapp 70 Mio. Euro.
Historische Wurzeln und Namensgeber
Anzeige
Präsentiert von
Die Wurzeln von SZA Schilling, Zutt & Anschütz gehen auf die am 1. November 1900
von Ernst Bassermann und Anton Lindeck in Mannheim gegründete Kanzlei zurück,
die sich später mit der Sozietät Zutt & Schilling zusammenschloss.
Die heutige Firmierung enthält die Namen von Anwaltspersönlichkeiten, die die
Kanzlei über Jahrzehnte geprägt haben: Wolfgang Schilling , zu seiner Zeit einer
der führenden Gesellschafts- und Konzernrechtler, Honorarprofessor an der
Universität Heidelberg, Mitglied der Unternehmensrechtskommission des
Bundesjustizministeriums und Mitverfasser des Hachenburg Großkommentars zum
GmbHG; Johanna Schilling , die als eine der ersten Frauen nach dem Krieg in
Mannheim die Zulassung als Rechtsanwältin erhielt und sich in den Verfahren zur
Rückerstattung der von den Nationalsozialisten enteigneten Vermögen einen Namen
machte; Jürg Zutt, der bedeutende Großunternehmen, Familiengesellschaften sowie
vermögende Privatpersonen vertrat; er setzte damit die Tradition seines Vaters
Wilhelm Zutt fort, der als angesehener Wirtschaftsanwalt nach dem Zweiten
Weltkrieg kommissarisch an der Provinzialregierung Mittelrhein-Saar beteiligt
war; Klaus Anschütz , der das Kartellrecht für die Sozietät erschloss und zu
einer bis heute wichtigen Praxisgruppe ausbaute.
125 Jahre - eng verbunden mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte
Mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist die Kanzlei seit 125 Jahren eng
verbunden. Sie war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Mandaten betraut,
die für die Entwicklung der Wirtschaft und des Wirtschaftsrechts bedeutsam
waren. Dies gilt etwa für die Beteiligung an der Umwandlung des Bankhauses W. H.
Ladenburg & Söhne in eine Aktiengesellschaft, die später in der Deutschen Bank
aufging und exemplarisch für die damaligen tiefgreifenden Umbrüche im deutschen
Bankwesen war.
In den späten 1920er Jahren wirkte die Kanzlei bei der Fusion von Daimler und
Benz sowie bei der Übernahme von Opel durch General Motors anwaltlich mit.
Während des deutschen Wirtschaftswunders bis in die 1970er Jahre vertrauten
zahlreiche Großkonzerne auf die Expertise der Kanzlei.
von Ernst Bassermann und Anton Lindeck in Mannheim gegründete Kanzlei zurück,
die sich später mit der Sozietät Zutt & Schilling zusammenschloss.
Die heutige Firmierung enthält die Namen von Anwaltspersönlichkeiten, die die
Kanzlei über Jahrzehnte geprägt haben: Wolfgang Schilling , zu seiner Zeit einer
der führenden Gesellschafts- und Konzernrechtler, Honorarprofessor an der
Universität Heidelberg, Mitglied der Unternehmensrechtskommission des
Bundesjustizministeriums und Mitverfasser des Hachenburg Großkommentars zum
GmbHG; Johanna Schilling , die als eine der ersten Frauen nach dem Krieg in
Mannheim die Zulassung als Rechtsanwältin erhielt und sich in den Verfahren zur
Rückerstattung der von den Nationalsozialisten enteigneten Vermögen einen Namen
machte; Jürg Zutt, der bedeutende Großunternehmen, Familiengesellschaften sowie
vermögende Privatpersonen vertrat; er setzte damit die Tradition seines Vaters
Wilhelm Zutt fort, der als angesehener Wirtschaftsanwalt nach dem Zweiten
Weltkrieg kommissarisch an der Provinzialregierung Mittelrhein-Saar beteiligt
war; Klaus Anschütz , der das Kartellrecht für die Sozietät erschloss und zu
einer bis heute wichtigen Praxisgruppe ausbaute.
125 Jahre - eng verbunden mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte
Mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist die Kanzlei seit 125 Jahren eng
verbunden. Sie war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Mandaten betraut,
die für die Entwicklung der Wirtschaft und des Wirtschaftsrechts bedeutsam
waren. Dies gilt etwa für die Beteiligung an der Umwandlung des Bankhauses W. H.
Ladenburg & Söhne in eine Aktiengesellschaft, die später in der Deutschen Bank
aufging und exemplarisch für die damaligen tiefgreifenden Umbrüche im deutschen
Bankwesen war.
In den späten 1920er Jahren wirkte die Kanzlei bei der Fusion von Daimler und
Benz sowie bei der Übernahme von Opel durch General Motors anwaltlich mit.
Während des deutschen Wirtschaftswunders bis in die 1970er Jahre vertrauten
zahlreiche Großkonzerne auf die Expertise der Kanzlei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberger Druckmaschinen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
tallyman schrieb 05.09.25, 22:37
mitdiskutieren »
Selten so einen Schwachsinn gelesen.
Ein Schmierenblatt halt...
Rein ki basiert...
ATTCHEN-12 schrieb 20.08.25, 12:19
mitdiskutieren »
Wollte nur alle User informieren, weiß nicht, was daran falsch war. Ich suche hier keine Selbstbestätigung. Komische Mail hier von dir, es geht Um diese Aktie.
Chaecka schrieb 01.08.25, 11:13
mitdiskutieren »
Irgendwo las ich von einem erwarteten Volumen durch Rüstungsaufträge von 100 Mio. Das sind 4% des Gesamtumsatzes.
Wir wissen ausserdem nicht, wie profitabel die Aufträge sein werden. HDM ist ja nur einer von vielen Zulieferern und im Zweifel leicht austauschbar, dadurch leitet sich eine schwache Verhandlungsposition ab.
Jetzt schon von einem Rüstungsunternehmen zu sprechen, ist ziemlich übertrieben.
Ich denke, wir sehen bald wieder Kurse unter 2 Euro. Das Stammgeschäft ist hier weiter der Treiber für die langfristige Kursentwicklung.
Autor folgen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte