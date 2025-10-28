Impulsgeber für modernes Wirtschaftsrecht (FOTO)

Irgendwo las ich von einem erwarteten Volumen durch Rüstungsaufträge von 100 Mio. Das sind 4% des Gesamtumsatzes.

Wir wissen ausserdem nicht, wie profitabel die Aufträge sein werden. HDM ist ja nur einer von vielen Zulieferern und im Zweifel leicht austauschbar, dadurch leitet sich eine schwache Verhandlungsposition ab.





Jetzt schon von einem Rüstungsunternehmen zu sprechen, ist ziemlich übertrieben.

Ich denke, wir sehen bald wieder Kurse unter 2 Euro. Das Stammgeschäft ist hier weiter der Treiber für die langfristige Kursentwicklung.