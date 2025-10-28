Schaeffler wird nach besserem Quartal zuversichtlicher für Finanzmittel

Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 1,3 Prozent, Experten hatten dem Unternehmen zufolge aber mit einem halben Prozent Rückgang gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern legte um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent zu und überraschte damit ebenfalls positiv. Bei Umsatz und operativer Marge bleibt Schaeffler bei den bisherigen Jahreszielen eines deutlichen währungsbereinigten Wachstums und einer Marge von 3 bis 5 Prozent./men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 17.066 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2025, 14:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +9,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,55 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -42,28 %/-27,85 % bedeutet.