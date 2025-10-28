Schaeffler wird nach besserem Quartal zuversichtlicher für Finanzmittel
- Schaeffler erwartet besseren Free Cashflow 2023.
- Quartalsgewinn von 175 Millionen Euro überrascht Analysten.
- Umsatz wächst währungsbereinigt um 1,3 Prozent.
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler erwartet nach einem überraschend guten Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Mittelzufluss in diesem Jahr. So dürfte der sogenannte Free Cashflow vor Zahlungen für Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen nun zwischen 0 und 200 Millionen Euro Zufluss liegen, hieß es vom SDax-Konzern aus Herzogenaurach am Dienstag überraschend. Bisher hatte Unternehmenschef Klaus Rosenfeld im besten Fall ein ausgeglichenes Abschneiden erwartet, im schlechteren Fall wären 200 Millionen abgeflossen. Die Aktie gewann über 4 Prozent und erreichte den höchsten Stand seit April 2023.
Im dritten Quartal erzielte der Konzern dank besserer Profitabilität und einem strikten Management des Betriebskapitals laut vorläufigen Zahlen 175 Millionen Euro Plus nach 364 Millionen Euro Abfluss ein Jahr zuvor. Analysten hatten lediglich mit 110 Millionen Euro Zufluss in die Kassen gerechnet.
Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 1,3 Prozent, Experten hatten dem Unternehmen zufolge aber mit einem halben Prozent Rückgang gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern legte um einen Prozentpunkt auf 4,5 Prozent zu und überraschte damit ebenfalls positiv. Bei Umsatz und operativer Marge bleibt Schaeffler bei den bisherigen Jahreszielen eines deutlichen währungsbereinigten Wachstums und einer Marge von 3 bis 5 Prozent./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 17.066 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2025, 14:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +9,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 6,55 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -42,28 %/-27,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
den Chart schön auf Max. stellen, damit sieht man erst wo die Reise hingeht.
Bis 10€ ist der Weg ein wenig holprig aufgrund der jeweiligen Widerstände..
Aber ab 10€ kann man getrost die Geschwindigkeit erhöhen... 💯🤗
Der Grund für den starken Anstieg seit September 2024 mit über 50 % dürfte wohl fundamentale Gründe haben. Wir haben aber mit diesem Anlauf den seit November 2019 (!) abwärtsgerichteten Keil DURCHBROCHEN. Es hat nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch die Oberseite des Keils als Unterstützung punktgenau gehalten. Das ist wie im Lehrbuch. Als wäre das nicht Grund genug zum Jubeln, ist der Kurs heute mit Wucht nach oben abgeprallt. Das sieht charttechnisch wirklich super aus.
Widerstände nach oben gibt es jetzt genug. Aber ein wichtiger Schritt ist getan!