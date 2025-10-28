    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall kooperiert mit Bulgarien bei Munition

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall und Bulgarien gründen Joint-Venture für Munition.
    • Projektvolumen: rund 1 Milliarde Euro, 1.000 Jobs.
    • Werk produziert 100.000 Artilleriegeschosse jährlich.
    Rheinmetall kooperiert mit Bulgarien bei Munition
    Foto: David Young - dpa

    SOFIA (dpa-AFX) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Vertrag mit dem Nato-Staat Bulgarien über ein Joint-Venture für ein neues Werk für Schießpulver und Munition unterzeichnet. Das Projekt beläuft sich auf insgesamt rund einer Milliarde Euro, wie die Regierung in Sofia mitteilte. 51 Prozent der Anteile des Gemeinschaftsunternehmens hält Rheinmetall, 49 Bulgarien. Ein entsprechendes Dokument unterzeichneten im Ministerrat in Sofia der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, und der Exekutivdirektor des bulgarischen Rüstungsunternehmen WMS, Iwan Gezow.

    In dem neuen Werk sollen Schießpulver sowie 100.000 Artilleriegeschosse pro Jahr nach Nato-Standards hergestellt werden. Standort ist das WMS-Gelände bei Sopot in Mittelbulgarien. Das Werk könnte binnen 14 Monaten fertig sein. Es wird mit etwa 1.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Bulgariens Rüstungsindustrie entstand zur kommunistischen Zeit und wurde nach der Wende von 1989 weiter ausgebaut.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.877,09€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 10,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.597,77€
    Basispreis
    1,74
    Ask
    × 10,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Synergie von EU und Nato

    "Wir werden ein enormes Produktionspotenzial aufbauen", sagte Rheinmetall-Chef Papperger über das geplante Werk in Bulgarien. Die Europäische Union und die Nato brauchten Millionen Geschosse, sagte er nach Informationen der bulgarischen Regierung.

    "Dieses Projekt könnte nicht möglich sein ohne die Synergie, die die (Europäische) Union und die Nato generieren, damit Europa besser im Namen der Bürger verteidigt wird", sagte der bulgarische Regierungschef Rossen Scheljaskow. Bulgariens Wirtschaftsminister Petar Dilow sprach von einer Partnerschaft, die die "technologische Erfahrung Deutschlands und das Industriepotenzial von Bulgarien" vereinige./el/DP/nas

    Rheinmetall

    +0,81 %
    -3,26 %
    -12,21 %
    -0,06 %
    +254,71 %
    +928,72 %
    +2.562,48 %
    +3.076,20 %
    +75.428,70 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1.738 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 80,29 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.171,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.950,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.330,00EUR was eine Bandbreite von +11,43 %/+33,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall kooperiert mit Bulgarien bei Munition Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Vertrag mit dem Nato-Staat Bulgarien über ein Joint-Venture für ein neues Werk für Schießpulver und Munition unterzeichnet. Das Projekt beläuft sich auf insgesamt rund einer Milliarde Euro, wie die …