    Hurrikan 'Melissa' gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke

    Für Sie zusammengefasst
    • Hurrikan "Melissa" erreicht Kategorie 5, 290 km/h.
    • Bevölkerung in Jamaika wird zur Evakuierung aufgefordert.
    • Mindestens vier Tote in Haiti und Dominikanischer Republik.

    KINGSTON (dpa-AFX) - Kurz vor dem Eintreffen des Hurrikans "Melissa" an der Küste von Jamaika hat der gefährliche Wirbelsturm weiter an Kraft zugelegt. Der Hurrikan der höchsten Kategorie 5 ziehe nun mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mit. "Melissa" befand sich rund 80 Kilometer südsüdöstlich der Ortschaft Negril und sollte innerhalb der kommenden Stunden auf Land treffen.

    Das NHC rief die Bevölkerung dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Lage sei extrem gefährlich und lebensbedrohlich. "Melissa" hatte sich in den vergangenen Tagen über der Karibik zu einem extrem gefährlichen Hurrikan entwickelt. In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen nach heftigen Regenfällen mindestens vier Menschen ums Leben. In Jamaika wurden bei den Vorbereitungen auf den Sturm nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Menschen beim Fällen von Bäumen getötet./dde/DP/mis





