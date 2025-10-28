    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZebra Technologies (A) AktievorwärtsNachrichten zu Zebra Technologies (A)

    Zebra Technologies (A) Aktie verliert signifikant - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Zebra Technologies (A) Aktie bisher Verluste von -13,79 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zebra Technologies (A) Aktie.

    Foto: 417264605

    Zebra Technologies ist ein führender Anbieter von Technologien zur Verbesserung der Unternehmensproduktivität, spezialisiert auf mobile Computer, Barcode-Scanner und RFID-Lösungen. Mit starker Marktstellung in Einzelhandel, Gesundheitswesen und Logistik konkurriert Zebra mit Honeywell und Datalogic. Einzigartig sind ihre IoT-Innovationen und Integrationslösungen.

    Zebra Technologies (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Mit einer Performance von -13,79 % musste die Zebra Technologies (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Zebra Technologies (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -6,72 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zebra Technologies (A) Aktie damit um +2,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zebra Technologies (A) einen Rückgang von -28,35 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    Zebra Technologies (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,97 %
    1 Monat +4,04 %
    3 Monate -6,72 %
    1 Jahr -20,06 %

    Informationen zur Zebra Technologies (A) Aktie

    Es gibt 51 Mio. Zebra Technologies (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,83 Mrd.EUR wert.

    Zebra Technologies Announces Third-Quarter 2025 Results


    Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), a global leader in digitizing and automating workflows to deliver intelligent operations, today announced results for the third quarter ended September 27, 2025. “Our strong third quarter results were …

    Allied Market Research


    The global IoT market is experiencing rapid growth due to rise in the developments of wireless networking technologies and increase in the use of cloud platforms for deployment of IoT. The advent of advanced data analytics and data processing …

    Zebra Technologies (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zebra Technologies (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zebra Technologies (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zebra Technologies (A)

    -13,36 %
    +2,47 %
    +3,59 %
    -7,34 %
    -20,67 %
    -3,34 %
    +9,45 %
    +269,67 %
    +488,82 %
    ISIN:US9892071054WKN:882578



