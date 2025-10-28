Darum steigt Apple jetzt in diesen exklusiven Tech-Giganten-Kreis auf

Trotz wachsender Konkurrenz im Bereich Künstliche Intelligenz zeigt sich: Das Geschäft rund um das iPhone bleibt der wichtigste Wachstumsmotor.

Damit reiht sich das Unternehmen in einen exklusiven Kreis ein, dem mit Microsoft und Nvidia bisher lediglich zwei weitere Tech-Giganten angehörten.

Der Aktienkurs stieg zuletzt auf ein Rekordniveau. Seit der Vorstellung der neuen Smartphone-Generation Anfang September hat sich die Stimmung an den Märkten spürbar aufgehellt. Die starke Nachfrage nach den aktuellen Modellen – darunter ein besonders dünnes Premium-Gerät und eine erweiterte Produktfamilie – ließ Anleger neu aufhorchen.

Analysten berichten von deutlichen Absatzsteigerungen in den ersten Wochen nach Marktstart sowohl in den USA als auch in China. Dort stand Apple zuletzt unter Druck, nicht zuletzt wegen geopolitischer Spannungen und verschärfter Handelspolitik gegenüber asiatischen Produktionsstandorten.

Die Bedeutung des iPhone für den Konzern lässt sich leicht in Zahlen fassen: Mehr als die Hälfte der Umsätze geht weiterhin auf das Kultprodukt zurück. Dennoch hat sich in den vergangenen Jahren auch ein zweites Standbein etabliert.

Dienste wie der App-Marktplatz, Cloudspeicher, digitales Bezahlen und Musik-Streaming tragen mittlerweile über ein Viertel zum Gesamterlös bei – mit hohen Margen und stetig steigender Kundenbindung.

Inzwischen verwenden über 1,5 Milliarden Menschen weltweit ein iPhone und sind damit in Apples wachsende Servicewelt eingebunden.

Dass der Konzern trotz der KI-Euphorie an der Börse erneut zulegen konnte, überrascht manche Experten. Wettbewerber wie Microsoft und Nvidia haben sich mit großen Investitionen in Künstliche Intelligenz in den vergangenen Monaten in den Vordergrund gespielt.

Apple hingegen geht vorsichtiger vor: Software-Aufwertungen für seinen Sprachassistenten und neue KI-Funktionen wurden nach hinten verschoben. Doch die enorm breite Nutzerbasis bietet dem Unternehmen einen Vorteil, den kaum ein Konkurrent besitzt: Sobald neue Technologien integriert werden, erreichen sie direkt Hunderte Millionen Geräte.

Neben operativer Stärke profitiert Apple auch von gigantischen Aktienrückkäufen. Die Zahl der umlaufenden Anteile sinkt seit Jahren deutlich, was den Kurs zusätzlich stützt. Anleger setzen darauf, dass Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren weiter steigen – wenn auch nicht in rasantem Tempo. Für 2026 wird ein moderates, aber verlässliches Wachstum erwartet.

Mit der Überschreitung der 4-Billionen-Schwelle festigt Apple seinen Status als einer der mächtigsten Konzerne der Welt. Für die Märkte hat das Signalwirkung: Wenn ein Unternehmen dieser Größenordnung auf Basis eines bewährten Modells weiter expandieren kann, steigt das Vertrauen, dass auch im Zeitalter der KI traditionelle Umsatztreiber wie Hardware und Services noch lange nicht ausgedient haben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion