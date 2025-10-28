SdK kämpft für Rechte der PANDION AG Anleiheinhaber!
In der Welt der Finanzmärkte ist der Schutz der Interessen von Anleiheinhabern von entscheidender Bedeutung. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) spielt hierbei eine zentrale Rolle. Aktuell vertritt die SdK die Anleiheinhaber der PANDION AG, die eine entscheidende Abstimmung bevorsteht. Eine Ablehnung der Vorschläge könnte schwerwiegende finanzielle Folgen für die PANDION AG haben. Die SdK bietet umfassende Unterstützung, einschließlich eines kostenlosen Newsletterservices und einer Stimmrechtsvertretung.
- Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) vertritt die Anleiheinhaber der PANDION AG.
- Die PANDION AG hat eine Abstimmung ohne Versammlung für die Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5) vom 17. bis 19. November 2025 einberufen.
- Geplant ist eine Laufzeitverlängerung der Anleihe um 2,5 Jahre bis zum 5. August 2025, mit einer Zinserhöhung auf 8% p.a. ab dem 5. Februar 2026.
- Bei einer Ablehnung der Vorschläge könnte die PANDION AG im Februar 2026 in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder Insolvenz anmelden.
- Die SdK bietet einen kostenlosen Newsletterservice und eine Stimmrechtsvertretung für Anleiheinhaber an, die nicht selbst abstimmen möchten.
- Anleiheinhaber können bei Fragen die SdK unter info@sdk.org oder telefonisch kontaktieren.
