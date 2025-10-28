1 0 Kommentare SdK kämpft für Rechte der PANDION AG Anleiheinhaber!

In der Welt der Finanzmärkte ist der Schutz der Interessen von Anleiheinhabern von entscheidender Bedeutung. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) spielt hierbei eine zentrale Rolle. Aktuell vertritt die SdK die Anleiheinhaber der PANDION AG, die eine entscheidende Abstimmung bevorsteht. Eine Ablehnung der Vorschläge könnte schwerwiegende finanzielle Folgen für die PANDION AG haben. Die SdK bietet umfassende Unterstützung, einschließlich eines kostenlosen Newsletterservices und einer Stimmrechtsvertretung.

