AKTIE IM FOKUS
Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen
- Schaeffler-Aktien steigen auf 2,5-Jahres-Hoch.
- Kursplus von 5,7 % auf 6,94 Euro verzeichnet.
- Gute Quartalszahlen und KI-Kooperation mit Nvidia.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren auf überraschend gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 5,7 Prozent im Plus bei 6,94 Euro. Für das Jahr 2025 steht bislang ein Kurssprung von 64 Prozent zu Buche. Seit dem Rekordtief vor gut sechs Monaten haben sich die Titel der Franken - auch dank der KI-Fantasie im Zuge einer Technologiekooperation mit Nvidia - im Wert mehr als verdoppelt.
Schaeffler erwartet nach der guten Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr. Die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge wurden bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach in einer ersten Reaktion von einem starken freien Mittelzufluss und einem insgesamt soliden Quartalsausweis der Herzogenauracher./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 166,2 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,03 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +24,02 %/+36,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!