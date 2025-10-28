    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    AKTIE IM FOKUS

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler-Aktien steigen auf 2,5-Jahres-Hoch.
    • Kursplus von 5,7 % auf 6,94 Euro verzeichnet.
    • Gute Quartalszahlen und KI-Kooperation mit Nvidia.
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren auf überraschend gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 5,7 Prozent im Plus bei 6,94 Euro. Für das Jahr 2025 steht bislang ein Kurssprung von 64 Prozent zu Buche. Seit dem Rekordtief vor gut sechs Monaten haben sich die Titel der Franken - auch dank der KI-Fantasie im Zuge einer Technologiekooperation mit Nvidia - im Wert mehr als verdoppelt.

    Schaeffler erwartet nach der guten Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal ein besseres Abschneiden beim freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr. Die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge wurden bestätigt. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach in einer ersten Reaktion von einem starken freien Mittelzufluss und einem insgesamt soliden Quartalsausweis der Herzogenauracher./edh/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    207,39€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    177,20€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 12,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 166,2 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,03 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +24,02 %/+36,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen Die Aktien von Schaeffler haben am Dienstag mit einem Kursanstieg auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren auf überraschend gute Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 5,7 Prozent im Plus bei …