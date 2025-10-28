Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 166,2 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,03 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +24,02 %/+36,12 % bedeutet.