HiTHIUM gehört mit der EcoVadis-Goldmedaille im Nachhaltigkeitsrating zu den besten 5% weltweit

EcoVadis bietet die weltweit anerkanntesten Nachhaltigkeitsbewertungen, die über 150.000 Unternehmen in 185 Ländern und 250 Branchen abdecken. Sein Bewertungsrahmen hat sich zu einem wichtigen Maßstab für globale Lieferketten entwickelt. 90 % der führenden Unternehmen verwenden EcoVadis-Bewertungen als Qualifikationsstandard für Lieferanten.

XIAMEN, China, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- EcoVadis, die weltweit führende Organisation für Nachhaltigkeitsbewertungen, hat das jüngste Ergebnis der Nachhaltigkeitsbewertung von HiTHIUM bekannt gegeben. HiTHIUM erhielt bei seiner allerersten Teilnahme eine beachtliche Punktzahl von 80 Punkten und wurde mit der EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet. Damit gehört Hithium zu den besten 5 % der bewerteten Unternehmen weltweit und erreicht die höchste Punktzahl, die jemals von einem chinesischen Energiespeicherunternehmen erreicht wurde. Dies unterstreicht das starke Engagement und die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit.

Bei der Bewertung wurde HiTHIUM anhand von 21 spezifischen Themen in den vier Säulen Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung beurteilt. Vor allem in den Kategorien Umwelt und nachhaltige Beschaffung erzielte HiTHIUM branchenführende Werte und übertraf den Branchendurchschnitt um 22 bis 34 Punkte.

Vom Produktdesign bis zur Fertigung integriert HiTHIUM grüne Prinzipien in alle Arbeitsabläufe. Das Unternehmen fördert eine kohlenstoffarme Produktion durch Initiativen wie elektrisch betriebene Geräte, Verpackungsrecycling, Abfallreduzierung und Verbesserungen der Energieeffizienz an seinen Standorten in Xiamen und Chongqing. HiTHIUM dehnt diese Bemühungen über ESG-Schulungen und jährliche Audits auch auf die gesamte Lieferkette aus und fördert so ein nachhaltiges, kooperatives Ökosystem.

Im Bereich der nachhaltigen Beschaffung fördert HiTHIUM den Aufbau von ESG-Kapazitäten in der gesamten Lieferkette durch Schulungen und jährliche Audits, unterstützt die Partner bei der Verbesserung ihrer Umweltmanagementsysteme und fördert gemeinsam ein nachhaltiges, kooperatives Branchenökosystem.

Die starke Leistung von HiTHIUM beruht auf seinem soliden Nachhaltigkeitsrahmen:

Umfassende Politik und klare Steuerung mit qualitativen und quantitativen Zielen.

Praktische und gezielte Managementmaßnahmen in den wichtigsten ESG-Bereichen.

Zertifizierte Managementsysteme, einschließlich ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001, für alle Produktionsstandorte.

Geleitet von seiner langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie "HIMPACT 2037", die auf sechs Säulen beruht - Innovation, Befähigung, Proaktivität, Erreichbarkeit, Zusammenarbeit und Transparenz - kommt HiTHIUM seinen ESG-Verpflichtungen durch kontinuierliche Maßnahmen nach.

Aufgrund seiner soliden Nachhaltigkeitspraktiken wurde HiTHIUM als "National Green Factory" und "Green Supply Chain Enterprise" anerkannt, erhielt ein CDP B-Rating, wurde vom SBTi anerkannt und trat dem UN Global Compact (UNGC) und der Supply Chain ESG Stewardship Initiative (SCSI) bei, was seine Führungsrolle bei der Förderung einer kohlenstoffarmen, nachhaltigen Energiezukunft unterstreicht.

Die Verleihung der EcoVadis-Goldmedaille bei der ersten Bewertung bestätigt die führende Rolle von HiTHIUM bei nachhaltigen Geschäftspraktiken und globaler Verantwortung in der Wertschöpfungskette. Auch in Zukunft wird HiTHIUM seine ESG-Performance weiter verbessern, grüne Innovationen vorantreiben und einen Beitrag zum globalen Übergang zu sauberer Energie und nachhaltigem Wachstum leisten.

