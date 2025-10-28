Dieser CEO sieht Renditechancen: Warum die KI-Blase Anleger reich machen könnte

Der Chef des US-Chipunternehmens Groq, Jonathan Ross, hält eine mögliche Blase im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für kein schlechtes Zeichen – im Gegenteil: Für Anleger könne sie ein Zeichen für wirtschaftliche Dynamik sein.

Im Gespräch mit CNBC beim Future Investment Initiative Summit in Saudi-Arabien sagte Ross:

"Die Sache ist wie immer, dass man eine Blase will, weil die Blase ein Zeichen dafür ist, dass viel wirtschaftliche Aktivität stattfindet und man einfach alle möglichen Leute anzieht, oder?"

Entscheidend sei jedoch, ob Investoren auf die richtigen Technologien setzten. Ross betonte, dass echte Innovationen in der KI kaum überfinanziert werden könnten. "Wenn man sich auf die echten KI-Innovationen konzentriert, kann man gar nicht genug Geld investieren, und es wird große Renditen geben", so der Groq-Chef. Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen werde es zwar geben, doch das sei Teil des Prozesses.

Er zeigte sich überzeugt, dass das in die KI-Branche geflossene Geld sich mit Zinsen auszahlen werde – vorausgesetzt, Investoren wüssten, "wie man richtig in KI investiert".

Ross' Hintergrund: Vom Google-Ingenieur zum Gründer

Ross gründete Groq im Jahr 2016. Zuvor war er Ingenieur bei Google, wo er an der Entwicklung der sogenannten Tensor Processing Units (TPUs) beteiligt war – Spezialchips für KI-Anwendungen und eine Alternative zu den Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia.

Geteilte Meinungen in der Finanzwelt

Mit seiner optimistischen Sicht steht Ross nicht allein. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sagte beim "Fortune Most Powerful Women Summit", man solle die gesamte KI-Entwicklung nicht pauschal als Blase betrachten. "Auch wenn einige dieser Dinge vielleicht eine Blase sind, wird es sich insgesamt wahrscheinlich auszahlen", so Dimon. Er warnte jedoch davor, jedes Projekt unkritisch zu bewerten.

"Man muss jedes einzelne Projekt betrachten und sich fragen: 'Ist das eine Blase oder ist es real?' Werden sie wirklich Dinge entwickeln, die produktiv sind und sich auszahlen werden?"

Meta-Manager sieht Warnsignale

Einen skeptischeren Ton schlug dagegen Nick Clegg, ehemaliger Vizepremier Großbritanniens und bis Anfang 2025 Präsident für globale Angelegenheiten bei Meta, an. Gegenüber CNBC sagte Clegg, die KI-Branche zeige "deutliche Merkmale einer Blase".

"Es gibt derzeit eine fast tägliche Welle von Deals und Übernahmen. Natürlich denkt man da: Das könnte auf eine Korrektur hinauslaufen", erklärte er.

Ob der aktuelle KI-Hype ein Risiko oder eine Jahrhundertchance ist, bleibt offen. Für Groq-Chef Ross ist klar: Ohne Blasen keine Innovation. Anleger müssten nur wissen, wo sie hinschauen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion