    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bauernverband mahnt zu Wachsamkeit gegen Vogelgrippe

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bauernverband fordert Maßnahmen gegen Vogelgrippe.
    • Versorgungssicherheit für Verbraucher bleibt gewährleistet.
    • Über 500.000 Geflügeltiere bereits wegen Krankheit getötet.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband dringt auf Vorkehrungen gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe, tritt aber zugleich Befürchtungen vor großen Engpässen entgegen. "Für die Verbraucherinnen und Verbraucher besteht kein Anlass zur Sorge, die Versorgungssicherheit ist weiterhin gewährleistet", sagte Präsident Joachim Rukwied. Wichtig sei jetzt, dass alle Betriebe, die Geflügel halten, wachsam sind und Sicherheitsmaßnahmen für die Bestände einhalten. Sie seien auch Voraussetzung für mögliche Entschädigungszahlungen.

    Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland in diesem Herbst früh und rasant aus. Mehr als 500.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten wurden mittlerweile getötet. Rukwied sagte: "Wir beobachten die aktuelle Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit." Der Verband sprach von einer großen Herausforderung für die Geflügel-Betriebe. Es gebe einen engen Austausch mit der Wissenschaft und den zuständigen Behörden und Ministerien./sam/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bauernverband mahnt zu Wachsamkeit gegen Vogelgrippe Der Deutsche Bauernverband dringt auf Vorkehrungen gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe, tritt aber zugleich Befürchtungen vor großen Engpässen entgegen. "Für die Verbraucherinnen und Verbraucher besteht kein Anlass zur Sorge, die …