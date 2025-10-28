Microsoft hält 27 Prozent an ChatGPT-Macher OpenAI
- Microsoft hält 27% an OpenAI, Wert 135 Mrd. Dollar.
- Zugang zu KI-Technologie bis 2032 gesichert.
- ChatGPT hat 800 Mio. Nutzer pro Woche weltweit.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Software-Riese Microsoft hält einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler OpenAI und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Die Beteiligung werde aktuell mit rund 135 Milliarden Dollar bewertet, teilte Microsoft mit. Anleger reagierten mit einem Kursanstieg von zeitweise drei Prozent für die Microsoft-Aktie und hoben den Börsenwert des Windows-Konzerns über die Marke von vier Billionen Dollar.
OpenAI schloss einen Umbau ab, an dem monatelang gearbeitet wurde. Die grundsätzliche Struktur mit einer Nonprofit-Organisation, die ein auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen kontrolliert, bleibt bestehen. Der Nonprofit-Teil heißt OpenAI Foundation und hält einen Anteil von 26 Prozent an der OpenAI Group, bei der die geschäftlichen Aktivitäten angesiedelt sind. Für die Kontrolle sollen zusätzliche Stimmrechte der OpenAI Foundation sorgen.
ChatGPT stand am Anfang des KI-Hypes
Die restlichen 47 Prozent der OpenAI Group nach den Beteiligungen der OpenAI Foundation und von Microsoft liegen bei aktuellen und früheren Mitarbeitern sowie Investoren. Der einstige OpenAI-Mitgründer Elon Musk versucht vor Gericht, den Umbau zu torpedieren. Der Tech-Milliardär lässt bei seiner KI-Firma xAI den ChatGPT-Konkurrenten Grok entwickeln.
ChatGPT ist der Chatbot, dessen Veröffentlichung vor rund drei Jahren den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste. Die KI-Software kommt aktuell nach Angaben von OpenAI auf rund 800 Millionen Nutzer pro Woche. Microsoft war ein sehr früher Unterstützer von OpenAI und versorgte die junge Firma mit Rechenleistung und Milliarden für das Training der KI-Modelle. Im Gegenzug sicherte sich der Software-Riese Zugang zu Technologien von OpenAI und integriert sie in seine Produkte. Tech-Riesen wie Google und der Facebook-Konzern Meta sowie junge KI-Firmen entwickeln eigene Alternativen zu ChatGPT./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 465,9 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,47 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 653,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +37,31 %/+44,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Microsoft ist ein sehr großes, etabliertes Unternehmen. Dort sind Insiderverkäufe relativ häufig, gerade weil viele Mitarbeiter (bis hoch zum CEO) einen Großteil ihrer Vergütung in Aktien erhalten. Typischerweise werden diese regelmäßig abgestoßen.
Ein „Cluster“ von Verkäufen muss also nicht heißen, dass Insider schlechte Geschäftsaussichten sehen – oft ist es schlicht Portfolio-Management.
MSFT ist/war sehr hoch bewertet und diese Zwischenkorrektur ist genau das, was jene benötigten, die noch nicht zum Zug gekommen sind oder diverse Nachkäufe avisieren.
Man kauft zu guten Preisen einfach die besten Unternehmen und lässt das dann liegen... jahrelange vielleicht für immer. so macht man ein Vermögen. mein ek Preis bei MSFT liegt zum Beispiel bei 19.21 Euro pro share. der Gewinn pro Share EPS dürfte dieses Jahr im Bereich von etwa 14 USD liegen. irgendwann werden es 25 USD pro share sein.