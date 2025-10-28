Bei dieser in Vergessenheit geratenen Aktie lauert jetzt eine Riesenchance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – DocuSign

Die Erzählung von Aufstieg, glanzvoller Blütezeit und anschließendem Niedergang ist eine auch an der Börse häufig anzutreffende. Für besonders viele solcher Geschichten sorgte die Corona-Pandemie, die Dutzende von Highflyer in den Mittelpunkt des Interesses der Anlegerinnen und Anleger spülte. Von vielen der damals nachgefragten Werte wie Snap, Peloton und Teladoc hört man heute kaum noch etwas. Das ist mit Blick auf Kursverluste von 90 Prozent und mehr auch besser so.

Ein weiterer, damals gefeierter Wert war DocuSign. Auf dem Höhepunkt der Begeisterung für den US-Technologiewert erreichte die Aktie Rekordnotierungen von 314,70 US-Dollar. Heute handelt sie mit 71,13 US-Dollar um 77,4 Prozent tiefer. Zeitweise betrugen die Verluste sogar 87,9 Prozent.

Doch abschreiben sollten Anlegerinnen und Anleger die Aktie des Spezialisten für das Verwalten und digitale Signieren von Dokumenten noch nicht. Einerseits ist das Unternehmen inzwischen fair bewertet und bietet aus einer fundamentalen Perspektive Aufwärtspotenzial. Anderseits wird DocuSign immer wieder als Übernahmeziel gehandelt. Erst in der vergangenen Woche machten entsprechende Gerüchte erneut die Runde. Auch charttechnisch zeichnet sich ein Comeback der Aktie ab.

DocuSign Chartsignale

Anhaltender Seitwärtstrend: DocuSign handelt seit rund einem Jahr vorwiegend seitwärts. Ausbruchsversuche zur Oberseite scheiterten.

DocuSign handelt seit rund einem Jahr vorwiegend seitwärts. Ausbruchsversuche zur Oberseite scheiterten. Mehrfachboden: Im Bereich von 70 US-Dollar hat die Aktie einen Boden gefunden. Dieser hat wiederholten Verkaufsversuchen Stand gehalten.

Im Bereich von 70 US-Dollar hat die Aktie einen Boden gefunden. Dieser hat wiederholten Verkaufsversuchen Stand gehalten. Stabile technische Indikatoren: Für Rückenwind sorgen RSI und MACD zwar noch nicht, aber sie sorgen insgesamt für eine Stabilisierung des Kursgeschehens.

Für Rückenwind sorgen RSI und MACD zwar noch nicht, aber sie sorgen insgesamt für eine Stabilisierung des Kursgeschehens. Kaufsignale in Reichweite: Für erste prozyklische Kaufsignale müsste sich DocuSign nur wenig steigern. Sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie liegen in Schlagdistanz.

Was hoch kommt, kommt auch wieder runter –

und manchmal sogar wieder zurück!

Ihren jahrelangen Abwärtstrend hat die Aktie zwar noch nicht verlassen können, doch eine Stabilisierung kann längst beobachtet werden. Vereinzelt gelangen den Käuferinnen und Käufer sogar sichtbare Erfolge – so wie im November vergangenen Jahres, als sich DocuSign zeitweise auf über 100 US-Dollar steigen konnte.

Seither ist das Kursgeschehen jedoch wieder seitwärts beziehungsweise leicht abwärtsgerichtet. Nach mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalszahlen im September notiert die Aktie sogar wieder unter ihren gleitenden Durchschnitten. Das gilt eigentlich als Schwäche- und Verkaufssignal, doch der Mehrfachboden im Bereich von 68 bis 70 US-Dollar hat sich bislang als äußerst zuverlässig erwiesen.

Solide Unterstützung sorgt für Anstiegschancen

Das liegt auch an den technischen Indikatoren, die wie auch die Aktie selbst Böden gebildet haben. So konnten Abverkaufsversuche nicht durch neue Tiefs im Relative-Stärke-Index (RSI) oder im Trendstärkeindikator MACD bestätigt werden. Allerdings liegen auch noch keine klaren bullishe Divergenzen vor, die eine unmittelbare Trendwende nahelegen würden. Ersten Rückenwind gibt es jedoch vom RSI, der im Bereich von 50 Punkten notiert.

Auch im MACD ist es mit dem Kreuzen der (roten) Signallinie zu einem ersten Entspannungssignal gekommen. Der Stand unter der Nulllinie zeigt zwar noch einen intakten Abwärtstrend an, doch ein potenzieller Trendwechsel ist in Reichweite. Das gilt auch für die Aktie selbst, die in unmittelbarer Schlagdistanz sowohl zur 50- als auch zur 200-Tage-Linie notiert. So kann es schnell zu prozyklischen Kaufsignalen kommen – bereits ein guter Handelstag könnte hierfür genügen.

Solange der Mehrfachboden respektiert wird, verfügt DocuSign über eine Anstiegschance in Richtung 80 bis 83 US-Dollar. Hier würde dann die Entscheidung über eine nachhaltige Trendwende fallen.

Bewertung längst fair, vor allem angesichts der guten Finanzlage

Ein Grund für den Crash der Aktie waren die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie völlig überzogenen Wachstumserwartungen und eine astronomische Unternehmensbewertung. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,4 zu Buche, für das kommende veranschlagen Analystinnen und Analysten ein KGV von 17,7.

Beide Werte liegen sowohl unter dem Branchendurchschnitt von 25,9 als auch unter dem 5-Jahres-Mittel der Aktie von 69,2. Dieses Bild ergibt sich auch für weitere, relevante Kennziffern. So handelt DocuSign beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit einem Abschlag von 30 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt. Das Unternehmen ist also besonders erfolgreich, seinen Anteilseignern Mittelzuflüsse zu generieren. Beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) steht mit 1,58 ein Wert um 13,8 Prozent unter dem der Vergleichsgruppe (1,83) zu Buche.

Obendrein ist das Unternehmen schuldenfrei und gut kapitalisiert. Das Nettovermögen abzüglich aller Verbindlichkeiten liegt bei 717,5 Millionen US-Dollar, während die liquiden Reserven bei 844,5 Millionen US-Dollar liegen. Diese hat DocuSign verstärkt für den Ankauf eigener Aktien genutzt.

Wall Street sieht großes Potenzial, Unternehmen gilt als Übernahmeziel

Auch Wall-Street-Expertinnen und -Experten wittern noch ungehobenes Potenzial. Zwar überwiegen mit 15 von insgesamt 22 Empfehlungen die Bewertungen mit "Halten", doch der faire Wert wird von allen deutlich höher als der aktuelle Kurs veranschlagt. Das durchschnittliche Kursziel von 93,75 US-Dollar impliziert eine Upside von 31,7 Prozent. Selbst die pessimistischste Einschätzung mit einem Kursziel von 77,00 US-Dollar sieht ein Anstiegspotenzial von fast 10 Prozent.

Das erklärt auch die wiederkehrenden Gerüchte um eine mögliche Übernahme des Konzerns. Im vergangenen Jahr stritten sich die beiden Private-Equity-Unternehmen Bain Capital und Hellman & Friedman (ergebnislos) um eine mögliche Übernahme. Auch der Vermögensverwalter Blackstone wurde zeitweise als potenzieller Käufer gehandelt. In der vergangenen Woche meldete sich Betaville zu Wort, ein als gut informiert geltender Blog, dass DocuSign Ziel einer Akquisition werden könnte.

DocuSign auf einen Blick

ISIN: US2561631068

US2561631068 Marktkapitalisierung: 14,37 Milliarden US-Dollar

14,37 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 19,4

19,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung : Halten

: Halten Fairer Wert (laut Konsens): 93,75 US-Dollar

93,75 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +31,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Ein zunehmend konstruktives Chartbild, eine deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegende Bewertung sowie gesunde Unternehmensfinanzen und anhaltendes Interesse institutioneller Investoren machen DocuSign jetzt zu einer Top-Aktie für eine Spekulation auf steigende Kurse.

Wer bereit ist, für die Chance auf hohe Überrenditen etwas ins Risiko zu gehen, kann anstatt auf die Aktie auch auf den Call-Optionsschein MM21YC setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 65,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 18. Juni 2026 ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 3,1 und für einige beispielhafte Fälle folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 60 US-Dollar notieren, verfällt MM21YC wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn DocuSign nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskurs) unter seine gegenwärtige Unterstützungszone fallen sollte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion