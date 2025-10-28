ITALIEN, ECOMONDO 2025, GLOBALES ZENTRUM FÜR FORSCHUNG UND INNOVATION

RIMINI, Italien, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Ecomondo , die vom 4. bis zum 7. November im Rimini Expo Centre stattfinden wird, ist Europas und des Mittelmeerraums führende Veranstaltung für die grüne, blaue und kreislauforientierte Wirtschaft, organisiert von Italian Exhibition Group (IEG) mit über 1.700 ausstellenden Marken, einer Rekordpräsenz von 350 geladenen Einkäufern aus 66 Ländern, 30 offiziellen Delegationen und 90 ausländischen Handelsverbänden.

Parallel dazu finden 200 prestigeträchtige Konferenzveranstaltungen statt.

Für IEG-Präsident Maurizio Ermeti: "Die Ecomondo-Saga ist die Geschichte einer langen und erfolgreichen Reise. Seit Ende der 90er Jahre bis heute ist die Veranstaltung exponentiell gewachsen und hat sich zu einem internationalen Bezugspunkt und einer unverzichtbaren Veranstaltung für Unternehmen in Europa und darüber hinaus entwickelt, die sich auf den globalen Märkten der grünen Wirtschaft etablieren wollen".

Corrado Peraboni, CEO von IEG erklärt: "Ecomondo ist der Ort, an dem Innovation, Geschäft und strategische Visionen zusammenkommen. Sie bringt Institutionen, Unternehmen und die Wissenschaft zusammen, um Herausforderungen und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Umweltpolitik und dem Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu diskutieren und strategische Kooperationen zu fördern, aus denen globale Synergien entstehen können".

Für Alessandra Astolfi, IEG's Green & Technology director: "Dank der Synergie mit der ITA - Italian Trade Agency und dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit ist Ecomondo der Treffpunkt schlechthin für internationale Akteure des ökologischen Übergangs."

Zu den Höhepunkten des Programms gehört die fünfte Ausgabe des Africa Green Growth Forum mit dem Schwerpunkt auf dem Zugang zu sauberer und nachhaltiger Energie auf dem afrikanischen Kontinent, in Synergie mit dem Mattei-Plan und dem Programm "Mission 300".

Die Generalstaaten der Grünen Wirtschaft, die von der Stiftung für nachhaltige Entwicklung zusammen mit dem Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit (MASE) organisiert werden, öffnen sich zum ersten Mal einem internationalen Publikum mit einer Plenarsitzung am 5. November auf Englisch , um den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und ausländischen Unternehmen zu erweitern.

Ecomondo ist Teil eines globalen Netzwerks, zu dem Ausgaben in Mexiko und China, das Green Med Symposium in Neapel und eine Roadshow 2025 gehören, die in Kairo, Belgrad und Warschau Station machte.

Charterflüge werden von München und Rom aus angeboten. Es werden zweisprachige Themen mit über 500 freien Plätzen pro Tag angeboten.

