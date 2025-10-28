Cathie Wood: "KI ist keine Blase!" – aber die Party wird teurer

"Wir werden im nächsten Jahr einen Punkt erreichen, an dem sich die Diskussion von niedrigeren Zinsen zu steigenden Zinsen verlagern wird", sagte Wood. Anleger irrten, wenn sie glaubten, Innovation und Zinssätze stünden in umgekehrtem Verhältnis. "Das entspricht nicht der historischen Realität", so Wood weiter. Sie wolle die Menschen "von dieser Vorstellung abbringen". Dennoch rechne sie mit einem "Reality-Check", insbesondere angesichts der heutigen algorithmischen Marktmechanismen.

Cathie Wood, CEO von Ark Invest, hält eine Korrektur im boomenden KI-Sektor für möglich, sieht aber keine Blase. "Wir glauben, dass es zu einem Reality-Check kommen wird", sagte Wood am Dienstag am Rande der Future Investment Initiative (FII) in Riad gegenüber CNBC. Der Markt müsse sich auf steigende Zinsen einstellen, nachdem die Diskussion im kommenden Jahr von Zinssenkungen zu Zinserhöhungen umschlagen dürfte.

Woods Mahnung kommt in einer Phase überhitzter Bewertungen bei Tech-Aktien, während Unternehmen und Investoren weiter Milliarden in KI-Projekte stecken. Trotz der Warnung betonte die Starinvestorin, dass sie keine spekulative Übertreibung sehe: "Ich glaube nicht, dass sich KI in einer Blase befindet. Ich sage nicht, dass es niemals zu Korrekturen kommen wird. Natürlich wird es sie geben." Entscheidend sei, dass sich die Erwartungen langfristig erfüllen: "Wenn unsere Erwartungen an KI, insbesondere an die verkörperte KI, richtig sind, stehen wir am Anfang einer technologischen Revolution."

Wood verwies darauf, dass sich viele große Unternehmen erst noch auf den KI-Umbruch einstellen müssten. "Es wird ein Unternehmen wie Palantir brauchen, das sich in die größten Unternehmen begibt und diese wirklich umstrukturiert, um die Produktivitätssteigerungen, die unserer Meinung nach durch KI freigesetzt werden, wirklich zu nutzen."

Die Warnung reiht sich in mahnende Stimmen anderer Institutionen ein. Der Internationale Währungsfonds, die Bank of England und US-Notenbankchef Jerome Powell hatten zuletzt vor den Risiken einer Marktüberhitzung durch überzogene KI-Ausgaben gewarnt. IWF-Chefin Kristalina Georgieva riet Investoren: "Schnallen Sie sich an: Unsicherheit ist die neue Normalität und wird uns noch lange begleiten."

Ark Invest bleibt dennoch in Innovationswerte investiert und setzt auf Titel wie Robinhood, Netflix und Block, während Positionen in Shopify, AMD und Palantir reduziert wurden. Für Wood ist klar: Die kurzfristige Nervosität am Markt ändere nichts am langfristigen Potenzial der KI-Industrie – aber ein "Reality-Check" stehe bevor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



