Ölpreise fallen erneut
- Ölpreise fallen erneut, Brent bei 64,68 USD.
- US-Sanktionen gegen Russland stützen Preise nicht.
- Irak plant Erhöhung der Öl-Fördermenge.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gefallen. Zuletzt wurden die Verluste aber etwas eingegrenzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 94 Cent auf 64,68 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 60,44 Dollar und damit 87 Cent weniger als am Vortag.
Seit Beginn der Woche haben die angekündigten Sanktionen der USA gegen die russische Ölindustrie die Notierungen nicht weiter gestützt. In der vergangenen Woche hatte der überraschende Schwenk in der Russland-Politik der US-Regierung den Preis für Brent-Öl aus der Nordsee noch um etwa vier Dollar je Barrel nach oben getrieben.
Am Markt wurde auf jüngste Aussagen aus dem Förderland Irak verwiesen. Demnach will das Opec-Mitglied die vom Kartell zugestandene Fördermenge erhöhen. "Der Zeitpunkt der Nachricht kommt nicht überraschend, da der Irak aktuell 3,6 Millionen Barrel Öl exportiert und damit rund 200.000 Barrel pro Tag mehr als im Vormonat", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rücken generell Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Ölmarkt wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) auf eine wachsende Überversorgung auf dem Ölmarkt hingewiesen./jkr/jsl/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---