    Machbarkeitsstudie zeigt Potenzial für Fusionskraftwerk in Biblis / Auf dem Weg zu einem europäischen Leuchtturmprojekt

    Darmstadt / Biblis (ots) - Arthur D. Little und Focused Energy legen gemeinsam
    eine umfassende Machbarkeitsstudie für den Standort Biblis vor. Ziel war die
    Prüfung, ob die Umwandlung des Geländes des ehemaligen Kernkraftwerks zum ersten
    Fusionskraftwerk gelingen kann - ein Leuchtturmprojekt für die Energie der
    Zukunft und die industrielle Transformation Europas.

    Das Vorhaben steht im Einklang mit der Hightech-Agenda der Bundesregierung, der
    Fusionsstrategie und den Aktivitäten des Landes Hessen zur Förderung der
    Laserfusion. Die Studie erscheint in einer Phase, in der die Fusionsenergie den
    Schritt in die Kommerzialisierung macht - und Deutschland die Chance hat, im
    Wettbewerb mit den USA und China eine führende Rolle zu übernehmen.

    Biblis als Zentrum für Deutschlands Fusionsindustrie

    In Kooperation mit RWE und weiteren starken Partnern soll Biblis im Rahmen der
    Hightech-Agenda zu einem zentralen Hub für Laserfusionsforschung, Innovation und
    Industrie-Ökosystem ausgebaut werden. Langfristig soll dort das erste
    Laserfusionskraftwerk entstehen. Die Machbarkeitsstudie belegt eindeutig, dass
    der Standort Biblis dafür hervorragend geeignet ist.

    "Dies ist eine große Chance für Deutschland, da die Fusionsenergie an
    strategischer Relevanz gewinnt", betont Thomas Forner, CEO und Mitgründer von
    Focused Energy. Die EU, die Bundesregierung und das Land Hessen haben dieses
    Potenzial in ihren strategischen Förderprogrammen und Koalitionsverträgen
    hervorgehoben. Hessen hat die Laserfusion als politisch prioritäres
    Handlungsfeld benannt und gemeinsam mit Focused Energy, RWE, Schott, Trumpf
    sowie weiteren Partnern eine Absichtserklärung zur Entwicklung von Biblis
    unterzeichnet.

    Die Studie zeigt, dass sich zentrale Einrichtungen wie Laserlaboratorien,
    Target-Fertigung, Testeinrichtungen und ein Demonstrationskraftwerk am Standort
    realisieren und in vorhandene Gebäudestruktur integrieren lassen. So können
    Investitionskosten eingespart und Umsetzungszeiträume deutlich verkürzt werden.

    Studie zum Herunterladen: https://www.focused-energy.co/study/fission-to-fusion

    Pressekontakt:

    Michael Zell
    Fink & Fuchs AG
    Berliner Straße 164
    65205 Wiesbaden
    T: +49 611 74 131-(0) 57
    E: mailto:focused-energy@finkfuchs.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162121/6146859
    OTS: Focused Energy GmbH


    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
