Machbarkeitsstudie zeigt Potenzial für Fusionskraftwerk in Biblis / Auf dem Weg zu einem europäischen Leuchtturmprojekt
Darmstadt / Biblis (ots) - Arthur D. Little und Focused Energy legen gemeinsam
eine umfassende Machbarkeitsstudie für den Standort Biblis vor. Ziel war die
Prüfung, ob die Umwandlung des Geländes des ehemaligen Kernkraftwerks zum ersten
Fusionskraftwerk gelingen kann - ein Leuchtturmprojekt für die Energie der
Zukunft und die industrielle Transformation Europas.
Das Vorhaben steht im Einklang mit der Hightech-Agenda der Bundesregierung, der
Fusionsstrategie und den Aktivitäten des Landes Hessen zur Förderung der
Laserfusion. Die Studie erscheint in einer Phase, in der die Fusionsenergie den
Schritt in die Kommerzialisierung macht - und Deutschland die Chance hat, im
Wettbewerb mit den USA und China eine führende Rolle zu übernehmen.
Biblis als Zentrum für Deutschlands Fusionsindustrie
In Kooperation mit RWE und weiteren starken Partnern soll Biblis im Rahmen der
Hightech-Agenda zu einem zentralen Hub für Laserfusionsforschung, Innovation und
Industrie-Ökosystem ausgebaut werden. Langfristig soll dort das erste
Laserfusionskraftwerk entstehen. Die Machbarkeitsstudie belegt eindeutig, dass
der Standort Biblis dafür hervorragend geeignet ist.
"Dies ist eine große Chance für Deutschland, da die Fusionsenergie an
strategischer Relevanz gewinnt", betont Thomas Forner, CEO und Mitgründer von
Focused Energy. Die EU, die Bundesregierung und das Land Hessen haben dieses
Potenzial in ihren strategischen Förderprogrammen und Koalitionsverträgen
hervorgehoben. Hessen hat die Laserfusion als politisch prioritäres
Handlungsfeld benannt und gemeinsam mit Focused Energy, RWE, Schott, Trumpf
sowie weiteren Partnern eine Absichtserklärung zur Entwicklung von Biblis
unterzeichnet.
Die Studie zeigt, dass sich zentrale Einrichtungen wie Laserlaboratorien,
Target-Fertigung, Testeinrichtungen und ein Demonstrationskraftwerk am Standort
realisieren und in vorhandene Gebäudestruktur integrieren lassen. So können
Investitionskosten eingespart und Umsetzungszeiträume deutlich verkürzt werden.
Studie zum Herunterladen: https://www.focused-energy.co/study/fission-to-fusion
Pressekontakt:
Michael Zell
Fink & Fuchs AG
Berliner Straße 164
65205 Wiesbaden
T: +49 611 74 131-(0) 57
E: mailto:focused-energy@finkfuchs.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162121/6146859
OTS: Focused Energy GmbH
