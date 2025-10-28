ProCredit Holding & Co.KGaA - Aktie bricht ein -13,84 % - 28.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie. Mit einer Performance von -13,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ProCredit Holding & Co.KGaA fokussiert sich auf KMU-Finanzierung in Schwellenländern, bietet Geschäftskredite und Sparprodukte an, und hebt sich durch Nachhaltigkeit und Transparenz von Konkurrenten wie Raiffeisen ab.

Obwohl die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,31 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,87 %. Im Jahr 2025 gab es für ProCredit Holding & Co.KGaA bisher ein Plus von +19,90 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,49 % geändert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,32 % 1 Monat +0,87 % 3 Monate +1,31 % 1 Jahr +10,48 %

Informationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Es gibt 59 Mio. ProCredit Holding & Co.KGaA Aktien. Damit ist das Unternehmen 470,01 Mio.EUR wert.

ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie jetzt kaufen?

