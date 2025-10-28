Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.10. - Dow Jones stark +0,45 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:53) bei 47.791,21 PKT und steigt um +0,45 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +4,39 %, Microsoft +1,62 %, Coca-Cola +1,06 %, NVIDIA +0,85 %, Procter & Gamble +0,69 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,32 %, Unitedhealth Group -1,26 %, Johnson & Johnson -1,26 %, Walmart -0,89 %, Merck & Co -0,79 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:54) bei 25.889,90 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: PayPal +8,75 %, Regeneron Pharmaceuticals +8,24 %, Intel +4,24 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +2,61 %, Axon Enterprise +1,91 %
Flop-Werte: NXP Semiconductors -4,66 %, Qualcomm -3,98 %, Synopsys -3,88 %, Constellation Energy -3,77 %, Lululemon Athletica -3,59 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.880,51 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Skyworks Solutions +12,10 %, PayPal +8,75 %, Regeneron Pharmaceuticals +8,24 %, United Parcel Service Registered (B) +7,08 %, Sherwin-Williams +4,39 %
Flop-Werte: Zebra Technologies (A) -14,52 %, Alexandria Real Estate Equities -12,19 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -8,17 %, Vistra -7,53 %, Corning -6,78 %
