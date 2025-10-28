Philips sacken ab - FDA sieht Mängel in Produktionsstätten

Kursanstiege von bis zu 144 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 24,04 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 23,15 Mrd..

Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -36,55 %/+18,44 % bedeutet.