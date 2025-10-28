    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Philips AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Philips

    AKTIE IM FOKUS

    Philips sacken ab - FDA sieht Mängel in Produktionsstätten

    Für Sie zusammengefasst
    • FDA-Warnbrief lässt Philips-Aktie um 3,9% fallen.
    • Aktie erreicht mit 22,78 Euro tiefsten Stand seit Monat.
    • Inspektionen zeigen Mängel in drei Produktionsstätten.
    AKTIE IM FOKUS - Philips sacken ab - FDA sieht Mängel in Produktionsstätten
    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Dienstagnachmittag die Aktie von Philips auf Talfahrt geschickt. Das Papier des niederländischen Medizintechnikunternehmens sackte zuletzt um 3,9 Prozent auf 23,87 Euro ab, nachdem es zuvor bis auf 22,78 Euro und damit den tiefsten Stand seit rund einem Monat gefallen war.

    In den USA und den Niederlanden seien Inspektionen in drei Produktionsstätten durchgeführt und dabei festgestellt worden, dass die Fabriken nicht den Anforderungen der "guten Herstellungspraxis" entsprächen, hieß es seitens der US-Behörde./ck/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Philips Aktie

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 24,04 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Philips Aktie um +1,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips bezifferte sich zuletzt auf 23,15 Mrd..

    Koninklijke Philips zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -36,55 %/+18,44 % bedeutet.




