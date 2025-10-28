Neue Kernreaktoren
US-Pläne lassen Cameco durch die Decke gehen
80 Milliarden US-Dollar sollen in den Bau von Kernreaktoren in den Vereinigten Staaten investiert werden, teilten die drei an dem Projekt beteiligte Unternehmen am Dienstag mit. Die Aktien gehen durch die Decke.
- 80 Milliarden US-Dollar für neue US-Kernreaktoren.
- Trump fördert Atomenergie zur Energiedominanz.
- Big-Tech investiert in moderne Kernkrafttechnologien.
Der Plan stellt eine der ehrgeizigsten US-Investitionen in die Atomenergie seit Jahrzehnten dar und unterstreicht US-Präsident Donald Trumps Agenda der Energiedominanz, die sich auf Öl, Gas, Kohle und Kernkraft konzentriert.
Das Wachstum von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz steigert erstmals seit zwei Jahrzehnten die Stromnachfrage in den USA deutlich.
Unter der Vereinbarung mit Westinghouse Electric, Cameco und Brookfield Asset Management wird die US-Regierung die Finanzierung organisieren und bei der Genehmigung der Anlagen mit Westinghouse-Reaktoren helfen.
Bau neuer Kernkraftwerke könnte schwierig werden
Im Gegenzug würde der US-Regierung ein Beteiligungsanteil eingeräumt, der ihr, sobald er fällig wird, 20 Prozent aller Barausschüttungen über 17,5 Milliarden US-Dollar von Westinghouse ermöglicht, erklärten die Unternehmen.
Die Unternehmen machten keine Angaben dazu, wann die Beteiligung der Regierung fällig wird, fügten jedoch hinzu, dass die Regierung eine endgültige Investitionsentscheidung treffen und Verträge zum Abschluss des Baus der Anlagen unterzeichnen muss.
Der Bau neuer US-Kernreaktoren war bisher schwierig, da die Kosten explodiert sind. Die letzten beiden US-Reaktoren, die 2023 und 2024 in Georgia fertiggestellt wurden, lagen etwa sieben Jahre hinter dem Zeitplan und kosteten rund 35 Milliarden US-Dollar – mehr als das Doppelte der ursprünglichen Schätzung von 14 Milliarden US-Dollar. Derzeit wird kein großer Reaktor gebaut.
Im Rahmen der neuen Partnerschaft könnte die Regierung zudem verlangen, dass Westinghouse seine Aktien öffentlich anbietet, falls ein Beteiligungsanteil fällig wird und das Unternehmen bis Januar 2029 mit 30 Milliarden US-Dollar oder mehr bewertet wird, erklärten die Unternehmen.
Die Vereinbarung folgt auf Trumps Exekutivbefehl vom Mai zur Förderung der Kernenergie und zielt auf eine Steigerung der Reaktorkapazität um 5 Gigawatt bis 2030 ab.
Big-Tech macht in Atomkraftwerke
Technologie-Giganten wie Google, Microsoft und Amazon haben bereits Vereinbarungen getroffen, um Strom aus Kerntechnologien der nächsten Generation, wie Fusionskraft und kleinen modularen Reaktoren, zu beziehen.
Constellation Energy und Microsoft haben zudem eine Partnerschaft geschlossen, um eine Einheit des Kernkraftwerks Three Mile Island in Pennsylvania wieder in Betrieb zu nehmen und Microsofts Rechenzentren mit Strom zu versorgen.
Am Montag vereinbarten NextEra Energy und Google den Neustart eines stillgelegten Kernkraftwerks in Iowa. Die in den USA gelisteten Aktien von Cameco stiegen vorbörslich um mehr als 15 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion