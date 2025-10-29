Die UBS sieht Amazon vor neuem Höhenflug: Die Aktie könnte kräftig durchstarten!

Kurz vor Amazons Zahlen zum dritten Quartal hat die Schweizer Großbank UBS ihre Einschätzung bekräftigt und das Kursziel für die Aktie von 271 auf 279 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Analysten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und erwarten laut CNBC einen weiteren starken Geschäftsbericht des E-Commerce-Giganten.

E-Commerce und Margen im Aufwind

UBS-Analyst Stephen Ju passte seine Prognosen für Amazon leicht nach oben an. Vor allem die Handelsplattform profitiere von höheren Lagerbeständen der Drittanbieter, was sich positiv auf den Umsatz auswirken dürfte. Gleichzeitig erwartet Ju eine Margensteigerung durch effizientere Prozesse und verbesserte Stückkosten.

Ein zusätzlicher Wachstumstreiber sei Amazons Streamingdienst Prime Video. Die Einführung von Werbung dort könne langfristig hohe Margenbeiträge liefern. "Prime Video mit Anzeigen dürfte sich zu einer bedeutenden Ertragsquelle entwickeln", erklärte Ju.

Cloud-Geschäft und Satellitenprojekt als Zukunftstreiber

Auch im Cloud-Segment Amazon Web Services (AWS) rechnet UBS mit einer Beschleunigung des Wachstums. Kapazitätsengpässe, die zuletzt gebremst hatten, sollten nach Einschätzung der Bank zunehmend verschwinden. Zudem dürfte Amazon durch schnellere Prime-Zustellungen – inklusive Ein- und Same-Day-Delivery – Marktanteile im Handel gewinnen.

Ju sieht Potenzial in nahezu allen Unternehmensbereichen: von E-Commerce über Cloud und Werbung bis hin zu Amazons Satellitenprojekt Kuiper. "Wir sehen Aufwärtspotenzial über sämtliche Geschäftssegmente hinweg", schrieb der Analyst. Allerdings seien viele dieser Vorteile noch nicht vollständig im Kurs eingepreist.

"Eine aufgestaute Feder"

Trotz Amazons Größe hat die Aktie in diesem Jahr bislang nur rund 3 Prozent zugelegt. Im Vergleich zu anderen Internet-Schwergewichten sei das laut Ju eine verpasste Chance – und zugleich eine Einladung für Anleger. "Amazon bleibt eine aufgestaute Feder", so der Analyst.

"Sobald die Umsätze stärker durchschlagen, dürften Gewinn und freier Cashflow überdurchschnittlich zulegen."

Gleichzeitig steht Amazon vor dem größten Stellenabbau seiner Geschichte. Insider berichteten gegenüber CNBC, dass der Tech-Gigant damit beginnen will, Tausende Mitarbeiter per E-Mail zu informieren. Insgesamt sollen rund 30.000 Stellen weltweit gestrichen werden – ein massiver Einschnitt, der nahezu alle Geschäftsbereiche betrifft.

Der Markt bleibt optimistisch

Auch andere Analysten teilen den positiven Ausblick. Von 72 Experten, die laut Datenanbieter LSEG die Aktie beobachten, raten 71 zum Kauf oder starken Kauf. Damit zählt Amazon weiterhin zu den Favoriten an der Wall Street – und die UBS sieht den Moment gekommen, in dem sich die jahrelangen Investitionen in Logistik, Cloud und Inhalte endlich auszahlen könnten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

