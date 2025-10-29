    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Kurz vor dem Quartalsbericht

    1325 Aufrufe 1325 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die UBS sieht Amazon vor neuem Höhenflug: Die Aktie könnte kräftig durchstarten!

    Die UBS hebt Amazons Kursziel an und erwartet starke Quartalszahlen. Analysten sehen Potenzial in Cloud, Werbung und Prime – die Aktie bleibt ein "Sprungbrett".

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Amazons Kursziel auf 279 US-Dollar an.
    • Starke Quartalszahlen durch Cloud und Werbung erwartet.
    • Amazon bleibt attraktiv trotz Stellenabbau von 30.000.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Kurz vor dem Quartalsbericht - Die UBS sieht Amazon vor neuem Höhenflug: Die Aktie könnte kräftig durchstarten!
    Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk

    Kurz vor Amazons Zahlen zum dritten Quartal hat die Schweizer Großbank UBS ihre Einschätzung bekräftigt und das Kursziel für die Aktie von 271 auf 279 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Analysten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und erwarten laut CNBC einen weiteren starken Geschäftsbericht des E-Commerce-Giganten.

    Amazon

    +0,99 %
    +5,17 %
    +3,20 %
    -0,77 %
    +20,14 %
    +123,80 %
    +42,70 %
    +631,79 %
    +3.274.757,14 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    240,48€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 14,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    215,69€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    E-Commerce und Margen im Aufwind

    UBS-Analyst Stephen Ju passte seine Prognosen für Amazon leicht nach oben an. Vor allem die Handelsplattform profitiere von höheren Lagerbeständen der Drittanbieter, was sich positiv auf den Umsatz auswirken dürfte. Gleichzeitig erwartet Ju eine Margensteigerung durch effizientere Prozesse und verbesserte Stückkosten.

    Ein zusätzlicher Wachstumstreiber sei Amazons Streamingdienst Prime Video. Die Einführung von Werbung dort könne langfristig hohe Margenbeiträge liefern. "Prime Video mit Anzeigen dürfte sich zu einer bedeutenden Ertragsquelle entwickeln", erklärte Ju.

    Cloud-Geschäft und Satellitenprojekt als Zukunftstreiber

    Auch im Cloud-Segment Amazon Web Services (AWS) rechnet UBS mit einer Beschleunigung des Wachstums. Kapazitätsengpässe, die zuletzt gebremst hatten, sollten nach Einschätzung der Bank zunehmend verschwinden. Zudem dürfte Amazon durch schnellere Prime-Zustellungen – inklusive Ein- und Same-Day-Delivery – Marktanteile im Handel gewinnen.

    Ju sieht Potenzial in nahezu allen Unternehmensbereichen: von E-Commerce über Cloud und Werbung bis hin zu Amazons Satellitenprojekt Kuiper. "Wir sehen Aufwärtspotenzial über sämtliche Geschäftssegmente hinweg", schrieb der Analyst. Allerdings seien viele dieser Vorteile noch nicht vollständig im Kurs eingepreist.

    Tipp der Redaktion: Höchste Weiterempfehlung unter Stromkundenremind.me übernimmt kostenlos und automatisch lästige Strom-/Gastarif-Wechsel und spart jedes Jahr zuverlässig mehrere Hundert Euro. Hier Sparpotenzial prüfen!

    "Eine aufgestaute Feder"

    Trotz Amazons Größe hat die Aktie in diesem Jahr bislang nur rund 3 Prozent zugelegt. Im Vergleich zu anderen Internet-Schwergewichten sei das laut Ju eine verpasste Chance – und zugleich eine Einladung für Anleger. "Amazon bleibt eine aufgestaute Feder", so der Analyst.

    "Sobald die Umsätze stärker durchschlagen, dürften Gewinn und freier Cashflow überdurchschnittlich zulegen."

    Gleichzeitig steht Amazon vor dem größten Stellenabbau seiner Geschichte. Insider berichteten gegenüber CNBC, dass der Tech-Gigant damit beginnen will, Tausende Mitarbeiter per E-Mail zu informieren. Insgesamt sollen rund 30.000 Stellen weltweit gestrichen werden – ein massiver Einschnitt, der nahezu alle Geschäftsbereiche betrifft.

    Der Markt bleibt optimistisch

    Auch andere Analysten teilen den positiven Ausblick. Von 72 Experten, die laut Datenanbieter LSEG die Aktie beobachten, raten 71 zum Kauf oder starken Kauf. Damit zählt Amazon weiterhin zu den Favoriten an der Wall Street – und die UBS sieht den Moment gekommen, in dem sich die jahrelangen Investitionen in Logistik, Cloud und Inhalte endlich auszahlen könnten.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kurz vor dem Quartalsbericht Die UBS sieht Amazon vor neuem Höhenflug: Die Aktie könnte kräftig durchstarten! Die UBS hebt Amazons Kursziel an und erwartet starke Quartalszahlen. Analysten sehen Potenzial in Cloud, Werbung und Prime – die Aktie bleibt ein "Sprungbrett".