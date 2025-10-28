Luxus-Superzyklus vorbei? Nur diese 2 Aktien bleiben Top-Favoriten

Optimisten verweisen auf starke Ergebnisse großer Konzerne und ein anhaltend dynamisches Geschäft in den USA. Daraus leite sich die Hoffnung ab, dass Luxusgüter durch Kreativität und Nachfrageerholung wieder zu Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent jährlich zurückkehren können.

Der chinesische Konsument bleibt der entscheidende Hebel für die globale Luxusgüterindustrie. Während einige Investoren aus besser als erwarteten Zahlen in China im dritten Quartal 2025 bereits eine Trendwende ableiten, widerspricht die Privatbank Berenberg dieser optimistischen Sicht. Die Analysten sehen das goldene Zeitalter ungebremsten Luxuswachstums als beendet.

Berenberg erwartet jedoch einen strukturellen Wandel. "Wir gehen davon aus, dass der nächste Zyklus durch ein moderateres Wachstum von etwa zwei bis drei Prozent gekennzeichnet sein wird", heißt es in der Studie. Vor allem chinesische Konsumenten, aufstrebende Käuferschichten und Verbraucher der Generation Z dürften aufgrund schwächerer Einkommen und veränderter Präferenzen ihre Ausgaben begrenzen.

USA überraschen, Europa enttäuscht

Im dritten Quartal 2025 stiegen die organischen Umsätze europäischer Luxusunternehmen im Schnitt um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr – 2,1 Punkte über den Erwartungen. Besonders stark war Amerika, das die Prognosen um 3,8 Punkte übertraf. Auch Asien (China ausgenommen) lieferte 3,2 Punkte über dem Konsens. Europa dagegen blieb leicht hinter den Schätzungen zurück.

China bleibt das Sorgenkind

Die positive Erwartungshaltung gegenüber China hält Berenberg für unbegründet. LVMH meldete weiterhin ein Minus im niedrigen einstelligen Bereich, Kering sogar einen zweistelligen Rückgang. Auch andere Häuser wie Prada und Zegna äußerten sich vorsichtig und machten klar, dass die Wachstumsraten des vergangenen Jahrzehnts nicht zurückkehren werden.

Ausschlaggebend sei eine Bilanzrezession in China: Vermögensverluste durch fallende Immobilienpreise und nachlassendes Vertrauen dämpften die Kauflaune. Die Analysten sehen die Haushaltsbudgets mehrere Jahre belastet.

Politik liefert keine schnelle Hilfe

Die Kommunistische Partei Chinas hat bei ihrer jüngsten Plenarsitzung die wirtschaftliche Richtung für den nächsten Fünfjahresplan 2026 bis 2030 festgelegt. Weder die angekündigte Förderung des Konsums noch industriepolitische Maßnahmen im Technologiebereich würden aus Sicht von Berenberg jedoch den strukturellen Konsumrückgang kompensieren. Traditionelle Stimuli verpufften, solange die Haushalte weiter entschulden.

Berenberg setzt weiterhin auf das Premium-Segment: Hermès und Brunello Cucinelli bleiben mit einer "Kaufen"-Empfehlung Top-Picks. Marken mit stärkerer Abhängigkeit vom chinesischen Massenluxus wie Kering erhalten dagegen ein "Verkaufen". LVMH, Richemont und Moncler bleiben neutral eingestuft.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



