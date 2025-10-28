JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von klar positiven Nachrichten des Auto- und Industriezulieferers. Die bis dato vorliegenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal seien stark./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,72 % und einem Kurs von 6,93EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Vanessa Jeffriess
Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,25
Kursziel alt: 5,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
