JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von klar positiven Nachrichten des Auto- und Industriezulieferers. Die bis dato vorliegenden Geschäftszahlen für das dritte Quartal seien stark./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,72 % und einem Kurs von 6,93EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,25

Kursziel alt: 5,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



