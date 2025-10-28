    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    Gerresheimer tauscht Chef aus - Röhrhoff übernimmt für den Übergang

    Für Sie zusammengefasst
    • Uwe Röhrhoff wird neuer CEO ab 1. November.
    • Er folgt Dietmar Siemssen nach sieben Jahren.
    • Röhrhoff kennt Gerresheimer aus 26 Jahren Erfahrung.
    Gerresheimer tauscht Chef aus - Röhrhoff übernimmt für den Übergang
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialisten Gerresheimer nimmt einen Chefwechsel vor. Uwe Röhrhoff übernehme das Amt zum 1. November für den Übergang, teilte der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mit. Er folge auf Dietmar Siemssen, der sein Amt nach sieben Jahren "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" zum 31. Oktober niederlege.

    Röhrhoff kenne Gerresheimer aus seiner vorherigen rund 26-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen von 1991 bis 2017, hieß es weiter. Er war von 2010 bis 2017 bereits Konzernchef. Zuletzt sei er als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Unternehmen tätig gewesen. Seine Berufung schließe die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, hieß es weiter.

    Der Aktienkurs von Gerresheimer reagierte nicht spürbar auf die Neuigkeiten./jha/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 28,58 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +8,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 985,08 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+18,88 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
