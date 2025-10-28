Gerresheimer tauscht Chef aus - Röhrhoff übernimmt für den Übergang
- Uwe Röhrhoff wird neuer CEO ab 1. November.
- Er folgt Dietmar Siemssen nach sieben Jahren.
- Röhrhoff kennt Gerresheimer aus 26 Jahren Erfahrung.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialisten Gerresheimer nimmt einen Chefwechsel vor. Uwe Röhrhoff übernehme das Amt zum 1. November für den Übergang, teilte der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mit. Er folge auf Dietmar Siemssen, der sein Amt nach sieben Jahren "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" zum 31. Oktober niederlege.
Röhrhoff kenne Gerresheimer aus seiner vorherigen rund 26-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen von 1991 bis 2017, hieß es weiter. Er war von 2010 bis 2017 bereits Konzernchef. Zuletzt sei er als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Unternehmen tätig gewesen. Seine Berufung schließe die personelle Neuaufstellung des Vorstands zunächst ab, hieß es weiter.
Der Aktienkurs von Gerresheimer reagierte nicht spürbar auf die Neuigkeiten./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 28,58 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +8,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 985,08 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +1,40 %/+18,88 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Du machst Dich gerade lächerlich, schau Dir einfach den Intraday-Chart vom 24.9. an und dann schaue mal, zu welcher Uhrzeit die BaFin-Meldung kam und zu welcher Uhrzeit die ad hoc von Gerresheimer veröffentlicht wurde und vergleiche das dann mal mit dem Kursverlauf an dem Tag. Dann wirst Du sehen, dass wir (verkürzt gesagt) bei 42 gestartet haben, es ging dann durch die BaFin-Meldung bis 27 runter und aufgrund der Gerresheimer ad hoc rund eine Dreiviertelstunde nach der BaFIN-Meldung konnten wir uns dann auf 36 hocharbeiten. Der Kurs fiel natürlich auch durch das Reißen von SL-Marken, aber Auslöser bzw. Verursacher war die BaFin-Meldung, die niemals zur Börsen-Handeslzeit hätte veröffentlicht werden dürfen. Denn ohne Angabe der vermeintlichen Schadenssumme kam Panik auf. Und diese Panik konnte durch die relativierende ad hoc (betrifft nur einen niedrigen zweistelligen Mio.bereich) von Gerresheimer eingedämmt werden.
@Frieda_Friedlich
Was nicht heißt, dass man zeitgleich das Unternehmen nicht weiterhin genau analysiert und hierzu recherchiert, aber halt anhand von nüchternden Zahlen und Fakten der operativen und strategischen Enwicklung.
Alles andere in anonymen Foren und auf Social Media mit Thesen, Halbwahrheiten, Vermutungen, Fehlinterpretationen, Panikmache etc. frisst nur unnötig Zeit, Nerven und führt im schlimmsten Fall zu emotionalen Entscheidungen, die an der Börse jedoch absolut nichts zu suchen haben. Denn der schwerste Gegner ist man stets selbst, wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat.
Also raus aus dem Hamsterrad und einfach die Quartals-, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und ad hoc-Meldungen im Auge behalten. Daraus lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen. Alles andere ist Glaskugel, Kindergarten und Ablenkung.
Und immer dran denken, als Aktionär ist man Teilhaber einer Firma. So ein Bündnis geht man nur ein, wenn man überzeugt ist und so eine Überzeugung wirft man nicht so einfach über Bord, sofern sich an den langfristigen Aussichten des Unternehmens nichts geändert hat.