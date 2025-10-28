DZ BANK stuft IBERDROLA SA auf 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 16,00 auf 16,20 Euro angehoben. Die guten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick des Versorgers seien in der überdurchschnittlich hohen Bewertung bereits mehr als eingepreist, begründete Werner Eisenmann sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne die Dividendenrendite im Vergleich zu den Konkurrenten nicht mithalten./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte