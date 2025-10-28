    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    DZ BANK stuft IBERDROLA SA auf 'Verkaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Iberdrola von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 16,00 auf 16,20 Euro angehoben. Die guten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick des Versorgers seien in der überdurchschnittlich hohen Bewertung bereits mehr als eingepreist, begründete Werner Eisenmann sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne die Dividendenrendite im Vergleich zu den Konkurrenten nicht mithalten./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Werner Eisenmann
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener Wert
