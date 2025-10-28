Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Kontron
Tagesperformance: -14,77 %
Tagesperformance: -14,77 %
Platz 1
Performance 1M: -8,64 %
Performance 1M: -8,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 13,5%, was auf Short-Selling und automatisierte Verkäufe zurückgeführt wird. Einige sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit, während andere vor weiterem Abwärtsdruck warnen und eine Stellungnahme des Vorstands fordern. Die Diskussion reflektiert sowohl fundamentale als auch technische Bedenken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +13,59 %
Tagesperformance: +13,59 %
Platz 2
Performance 1M: +8,27 %
Performance 1M: +8,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Volatilität von -3% auf +3% haben viele Anleger Gewinne realisiert, während einige auf eine Erholung hoffen. Technische Widerstände bei 25 Euro und negative Nachrichten über einen Windradunfall belasten die Aktie. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 4. November könnten jedoch neue Impulse liefern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -7,70 %
Tagesperformance: -7,70 %
Platz 3
Performance 1M: +0,10 %
Performance 1M: +0,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Nach zwei Gewinnwarnungen und einer Kursentwicklung von -8% in den letzten 14 Tagen erwarten viele Anleger weitere Rückgänge auf 20-24 Euro. Die schwache Auftragslage und gesenkte Margenprognosen belasten das Vertrauen, während einige Analysten dennoch ein langfristiges Kursziel von 60 Euro sehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 4
Performance 1M: +22,64 %
Performance 1M: +22,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Jefferies zeigen sich optimistisch aufgrund starker Auftragseingänge, während Bedenken über die finanzielle Stabilität und bevorstehende Q3-Zahlen bestehen. Die Kursentwicklung war volatil, mit einem Kaufsignal nach dem Überwinden eines Widerstands bei 24,8 €. Anleger sind unsicher über die langfristige Zukunft des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: +3,51 %
Performance 1M: +3,51 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 6
Performance 1M: +30,39 %
Performance 1M: +30,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu SILTRONIC AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines negativen Trends in den letzten 14 Tagen, zeigen Beiträge eine Stabilität des Kurses nach den Quartalszahlen und optimistische Prognosen, dass der Kurs bis Ende des Jahres 80 Euro erreichen könnte. Analysten von Jefferies sehen ein Potenzial von 75 Euro, was auf eine Neubewertung hindeutet. Herausforderungen bleiben, aber die langfristigen Aussichten sind positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +17,04 %
Performance 1M: +17,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine überwiegende Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und großes Potenzial hat. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stagnierend, was viele Anleger frustriert. Positive Erwartungen auf zukünftige Geschäftszahlen und eine Kurszielanhebung von UBS auf 21 Euro könnten jedoch Optimismus fördern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 8
Performance 1M: -16,18 %
Performance 1M: -16,18 %
AIXTRON
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 9
Performance 1M: -11,86 %
Performance 1M: -11,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist skeptisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Leerverkäufe haben zugenommen, was auf ein pessimistisches Umfeld hinweist. Anleger werden gewarnt, gegen Leerverkäufer zu wetten, da diese oft über bessere Informationen verfügen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte