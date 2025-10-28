Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron

Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 13,5%, was auf Short-Selling und automatisierte Verkäufe zurückgeführt wird. Einige sehen die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit, während andere vor weiterem Abwärtsdruck warnen und eine Stellungnahme des Vorstands fordern. Die Diskussion reflektiert sowohl fundamentale als auch technische Bedenken.