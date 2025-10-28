Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 28.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sika
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 1
Performance 1M: -1,75 %
Novartis
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 2
Performance 1M: +5,98 %
Roche Holding
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 3
Performance 1M: +6,73 %
Amrize
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 4
Performance 1M: +5,37 %
Swiss Re
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +5,15 %
