Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 1
Performance 1M: -10,06 %
Vinci
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 2
Performance 1M: +2,91 %
Iberdrola
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 3
Performance 1M: +7,57 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: +2,66 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +2,84 %
